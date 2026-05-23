روسیه: ۸۰۰ پهپاد اوکراینی سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی گسترده اوکراین، ۸۰۰ فروند پهپاد را در مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو سرنگون کرده‌ است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: طی شبانه روز گذشته ۸ بمب هوایی هدایت‌ شونده و ۸۰۰ پهپاد اوکراین سرنگون شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: کارخانه صنایع نظامی اوکراین و تأسیسات انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفت.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.