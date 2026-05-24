به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هیچگونه حمله‌ ای علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین در جریان حمله تلافی‌ جویانه (از سوی مسکو) برنامه‌ ریزی یا اجرا نشده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در جریان حملات تلافی‌ جویانه، تأسیسات نظامی- صنعتی، مراکز فرماندهی کل نیروهای زمینی و اداره اصلی اطلاعات وزارت دفاع اوکراین هدف قرار گرفت.

این در حالیست که نیروهای مسلح روسیه بامداد امروز یکشنبه، حمله گسترده و شدیدی را به کی یف پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر انجام دادند که یکی از شدیدترین حملات به این شهر از دو سال گذشته تاکنون بود.

بر اساس این گزارش صدای انفجارهای پی در پی در کی‌یف در ساعات اولیه صبح شنیده شد. رسانه‌های اوکراینی ادعا کرده بودند که حملات روسیه تأسیساتی را در پایتخت و استان کی‌یف هدف قرار داده است؛ اما مسکو این موضوع را رد کرده است.

این حمله گسترده موشکی و پهپادی پس از آن انجام شد که پهپادهای اوکراینی شامگاه جمعه خوابگاه وابسته به دانشکده فنی و حرفه‌ای استاروبیلسک را هدف قرار دادند؛ ساختمانی که محل اقامت ۸۶ دانش‌آموز و دانشجو بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود. این حمله باعث فروریختن کامل ساختمان شد و به گفته منابع روسی، هیچ تأسیسات نظامی در نزدیکی محل وجود نداشت.