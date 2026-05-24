پیاتزا ۴ بازیکن را از تیم ملی والیبال خط زد/غیبت لژیونر ایران در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، در حالی که تمرینات تیم ملی والیبال مردان ایران زیر نظر شخص روبرتو پیاتزای ایتالیایی با جدیت هر چه تمام‌تر برای حضور در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان در پایان تمرین عصر امروز و بررسی‌های فراوان دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و نکاتی را به آنها گوشزد کرد و در پایان از زحمات و تلاش‌های چهار بازیکن به نام امین اسماعیل‌نژاد، احسان دانش‌دوست، اسماعیل مسافر و علیرضا عبدالحمیدی تشکر کرد و اعلام کرد در ادامه تمرینات به دلیل رسیدن به نفرات نهایی برای اعزام به برزیل و هفته اول لیگ ملت‌ها در تمرینات حضور نخواهند داشت و در صورت نیاز در هفته‌های دوم و سوم از آنها برای حضور در تمرینات و ترکیب تیم ملی دعوت خواهد کرد. چرا که از روز سه‌شنبه با اضافه شدن دیگر بازیکنان سیرجان کیفیت تمرینات باید به حداکثر خود با توجه به تعداد بازیکنان برسد.

در پایان تمرین امروز نیز، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی به‌صورت تک‌به‌تک با این چهار بازیکن به گفت‌وگو نشست. او ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان در مدت حضور در اردو، برایشان در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد و برای همکاری‌های بیشتر در آینده ابراز امیدواری نمود.

این تصمیم در راستای بهینه‌سازی ترکیب نهایی و انتخاب بهترین نفرات برای حضور در لیگ ملت‌های والیبال اتخاذ شده است. کادر فنی تیم ملی با نظارت مستقیم روبرتو پیاتزا، در حال بررسی دقیق عملکرد بازیکنان برای رسیدن به ترکیب ۱۴ نفره نهایی است.

تیم ملی والیبال ایران نهم خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و دو دیدار دوستانه عازم برزیل خواهد شد و بازیکنان باقی‌مانده در اردو تا پیش از سفر به این کشور، تمرینات خود را برای رسیدن به آمادگی مطلوب ادامه خواهند داد.