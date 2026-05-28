تاجرنیا: استقلال باید قهرمان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در رابطه با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: استقلال از ابتدای مسیر، به‌ویژه پس از دوران جنگ و برقراری آتش‌بس، کاملاً هماهنگ با فدراسیون فوتبال حرکت کرده و حتی نخستین تیمی بوده که برای از سرگیری مسابقات اعلام آمادگی و آغاز تمرینات خود را انجام داده است.

تاجرنیا ادامه داد: در مقاطع مختلف که بحث تعویق مسابقات تا پس از جام جهانی یا تغییر در برنامه لیگ مطرح شد، باشگاه استقلال بار دیگر آمادگی کامل خود را اعلام کرد.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال با اشاره به شرایط رقابتی لیگ افزود: در هر صورت، استقلال در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارد و در صورت عدم امکان ادامه لیگ، این انتظار وجود دارد که بر اساس عرف بین‌المللی، تیم صدرنشین به‌عنوان قهرمان معرفی شود؛ هرچند اگر مسابقات ادامه پیدا کند، باشگاه برای ادامه رقابت‌ها کاملاً آماده خواهد بود.

او با بیان اینکه نمونه‌های مشابهی در فوتبال جهان طی دهه‌های گذشته رخ داده است، تصریح کرد: در برخی کشورها لیگ‌ها به دلایل مختلف نیمه‌تمام مانده و در اغلب موارد تیم صدرنشین به‌عنوان قهرمان معرفی شده است، اما تصمیم نهایی باید بر اساس عدالت و منطق فوتبالی اتخاذ شود.

تاجرنیا همچنین درباره احتمال برگزاری جام حذفی گفت: این رقابت‌ها می‌تواند در بازه‌ای فشرده و طی حدود ۷ بازی در ۱۰ روز برگزار شود و باشگاه استقلال نیز با برگزاری آن موافق است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی حواشی و مباحث امتیازی اشاره کرد و افزود: ورود به پرونده‌های بیرونی و تلاش برای تغییر نتایج از مسیرهای غیرورزشی، نگاه مطلوبی نیست. فوتبال باید در داخل خانواده فوتبال حل‌وفصل شود و از کشیده شدن اختلافات به خارج از فدراسیون جلوگیری گردد.

او تأکید کرد: استقلال همواره تلاش کرده از مسیر قانونی و داخلی مسائل خود را پیگیری کند و حتی در مواردی که مورد بی‌احترامی و توهین سازمان‌یافته قرار گرفته، ترجیح داده موضوع را در چارچوب داخلی فدراسیون دنبال کند.

تاجرنیا درباره تصمیمات احتمالی نهادهای بالادستی نیز گفت: هر تصمیمی که از سوی فدراسیون فوتبال یا مراجع رسمی اتخاذ شود، مورد تمکین باشگاه استقلال خواهد بود، هرچند نگاه کلی باشگاه، حرکت در مسیر آرامش و کاهش تنش‌های فوتبال است.

وی در ادامه با اشاره به نزدیکی فصل نقل‌وانتقالات اظهار داشت: استقلال در ماه‌های اخیر با وجود مشکلات مربوط به پنجره نقل‌وانتقالاتی، تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و حضور وکیل مجرب، برای فصل آینده آمادگی لازم را کسب کند. او همچنین تأکید کرد در این مقطع گمانه‌زنی‌ها درباره نقل‌وانتقالات طبیعی است اما باشگاه برنامه‌ریزی مشخص خود را دنبال می‌کند.

در پایان، سرپرست مدیرعاملی استقلال ابراز امیدواری کرد که تصمیمات پیش‌روی فوتبال کشور در فضایی آرام، منطقی و بر اساس عدالت ورزشی اتخاذ شود تا فصل جاری با کمترین حاشیه به سرانجام برسد.