۱۸۷ کیلوگرم وزنه واقعی نصیری نبود/۲ مرحله رکوردگیری داریم

بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا گفت: عملکرد دو وزنهبردار در مسابقات آسیایی خوب بود. البته ما از ابتدا قصد نداشتیم که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم و برنامهای هم برای آن نداشتیم. شرایط جنگی که در کشور به وجود آمد ما را از رفتن به مسابقات منصرف کرد اما به اصرار رئیس فدراسیون جهانی دو وزنهبردار را به این مسابقات اعزام کردیم. ضمن اینکه اصلا ملاک ما برای اعزام این دو نفر کسب نتیجه و مدال نبود.
قرار نبود به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شویم
وی گفت: هدف از اعزام نصیری این بود که مسابقات بیشتری را تجربه کند و میدان دیده شود. یوسفی هم بعد از دو سال که از جراحیاش میگذرد باید قبل از مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا در یک مسابقه حضور پیدا میکرد به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم این دو نفر را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم. دو ملیپوش هم خوب کار کردند و نتیجه بدی به دست نیامد، البته که کار تمام نشده و باید بیشتر از این تلاش کنیم تا بتوانیم یک تیم سرحال راهی مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا کنیم.
نصیری باتکنیک است اما اعتماد به نفس ندارد
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در مورد اوت کردن نصیری در یک ضرب عنوان کرد: نصیری وزنهبردار با کیفیتی است و بسیار خوشتکنیک است که قدرت بدنی بالایی را هم دارد اما متأسفانه او در یک ضرب اعتماد به نفس کافی را ندارد و همین موضوع باعث شده در دو مسابقه اخیر خود در یک ضرب عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. نصیری در تمرینات وزنههای بالاتر زده بود و من توقع داشتم در یک ضرب خوب کار کند. او از نظر بدنی مشکلی ندارد و تنها ایرادش از نظر روحی و روانی است. ما در تلاش هستیم که با یک برنامهریزی ویژه او را در یک ضرب تقویت کنیم تا اعتماد به نفس خود را در یک ضرب به دست بیاورد.
قرار نبود وزنه سنگین را برای نصیری انتخاب کنیم
سلیمی در واکنش به این موضوع که با توجه به اینکه نصیری در یک ضرب اعتماد به نفس کافی را ندارد، بهتر نبود با وزنههای سبکتر شروع میکرد، عنوان کرد: ما اتفاقا خودمان هم نظرمان همین بود که او با وزنههای سبکتر کار را شروع کند و برنامه من این بود که بعد از وزنهبردار ترکمنستانی که با وزنه ۱۸۲ کیلوگرم شروع کرد ما هم برای نصیری همین وزنه را در نظر بگیریم اما متأسفانه کمی دچار مشکل شدیم. با توجه به اینکه من در این مسابقات تنها بودم و نیروی کمکی نداشتم زمانی که رفتم برای اینکه وزنه را کم کنم دیدم وزنهبردار ترکمنی وزنه ۱۸۷ کیلوگرم را انتخاب کرده و پشت سر او هم وزنهبردار چینی وزنه ۱۸۶ کیلوگرم را انتخاب کرده است و من عملا نتوانستم وزنه را کم کنم.
وی تأکید کرد: وزنه ۱۸۷ کیلوگرم وزنه واقعی ما نبود و وزنه ۱۸۲ کیلوگرم مدنظر ما بود اما متأسفانه شرایط همراهی نکرد و تنها بودن من در انتخاب وزنهها باعث شد تا ما کار را با وزنه ۱۸۷ کیلوگرم شروع کنیم. قطعا نصیری در مسابقات بعدی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد و ما به او بسیار امیدوار هستیم.
علیرضا یوسفی آمادگی کامل را در آسیا نداشت
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری همچنین در مورد شرایط علیرضا یوسفی گفت: ما با یوسفی زیاد تمرین نکردیم چون اردوی تیم ملی هم موقتا تعطیل شد. یوسفی هم به دلیل مصدومیت در اردوی تیم ملی نبود و به همین خاطر تمرینات را با او دیر شروع کردیم. ضمن اینکه یوسفی در این مسابقات با ۸۰ درصد آمادگی حاضر شده بود و آمادگی کامل را نداشت. من امیدوارم که او در یک ضرب و دو ضرب وزنههای بیشتری بزند و به شرایط آمادگی خوبی برسد.
علی داوودی به اردوی تیم ملی اضافه شده است
سلیمی همچنین در مورد بازگشت علی داوودی به اردوی تیم ملی وزنهبرداری گفت: علی داوودی از اول اردیبهشت ماه به تیم ما اضافه شده است؛ بعد از اینکه مصدومیتش رفع شد و دوره بازتوانی و ریکاوری را پشت سر گذاشت به اردوی تیم ملی ملحق شده است. امیدوارم که روز به روز شرایط رکوردیاش در تمرینات تیم ملی بهتر شود و در فوق سنگین بین علی داوودی و علیرضا نصیری نفراتی مطمئنی را برای بازیهای آسیایی ناگویا یا جهانی داشته باشیم.
۲ مرحله رکوردگیری خواهیم داشت
وی در مورد مسابقه رکوردگیری برای اعزام ملیپوشان به مسابقات پیش رو گفت: ما معمولا در هر وزن ۲ تا ۳ وزنهبردار داریم به خصوص در اوزان ۹۵، ۱۱۰ و فوق سنگین نفراتی خیلی خوبی در ترکیب تیم داریم. بنابراین با توجه به این شرایط چارهای جز رکوردگیری نداریم قرار بر این بود که در قالب لیگ برتر این رکوردگیری صورت بگیرد اما با توجه به شرایط فعلی مشخص نیست مسابقات لیگ برگزار میشود یا خیر اما این موضوع خللی در برنامههای تیم ملی وارد نمیکند و ما براساس برنامهریزی پیش میرویم.
سلیمی تأکید کرد: دو مرحله رکوردگیری داریم که آخرین مرحله رکوردگیری یک ماه قبل از بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود چون باید از یک ماه مانده به مسابقات نام نفرات اعزامی را به برگزارکنندگان مسابقه اعلام کنیم، بنابراین از یک ماه قبل از این رویداد رکوردگیری انجام میشود تا نفرات مشخص شوند. زمان مسابقات رکوردگیری تقریبا اوایل شهریورماه خواهد بود.
