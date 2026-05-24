دستگیری باند ۶ نفره سارقان مغازه در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عملیات شب گذشته پلیس آگاهی شهرستان پیشوا منجر به دستگیری باند ۶ نفره سارقان تلفن همراه، مغازه و فروش مواد مخدر شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: در این راستا، ۳۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی، همچنین اموال مسروقه از سه باب مغازه و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

وی با اشاره به ارزش کارشناسی شده اموال مسروقه معادل ۱۰ میلیارد ریال افزود: در این عملیات، یک باند ۶ نفره شامل ۴ نفر سارق مرد، یک نفر مالخر و یک نفر متهم زن دستگیر شدند.

گفتنی است: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و روانه زندان شدند.