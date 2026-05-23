۳۲ اثر تاریخی خراسان رضوی سنددار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: از مهمترین آثار تاریخی سنددار شده می‌توان به آرامگاه فردوسی در مشهد، ‌ مقبره ارسلان جاذب در نیشابور، خانه ملک، ‌کاخ خورشید و غیره به عنوان مهمترین آثار تاریخی سنددار شده محسوب می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی بیان کرد: این سنددار شدن برای آثار تاریخی همچون آرامگاه فردوسی که بعد از ۶۰ سال رقم خورده است، ‌ امری بسیار مطلوب و شایان توجه است.

وی تاکید کرد: این اقدام گام مهمی در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی است و همدلی برای حفاظت را در بین مردم نیز تقویت می‌کند.

موسوی اظهار کرد: درحوزه همکاری و مشارکت مردم امسال نیز اقدام خوبی رقم خورده است که در راستای آن ۱۵ خانه تاریخی در مشهد حفظ و احیا شده است که اقدام در خور توجهی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: هم اکنون خراسان رضوی دارای ۲ هزارو ۲۹۸ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است که از این حیث دارای مقام اول ثبت آثار تاریخی در کشور هستیم.