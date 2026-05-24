به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبیپور، ظهر یکشنبه در آیین ادای احترام خانواده بزرگ روابط عمومی خراسان رضوی به مقام شهدای گرانقدر و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، با بیان اینکه سرمایه اجتماعی مهمترین عامل پایداری ایران در عرصههای بینالمللی است، اظهار کرد: آنچه باعث شده تا ایران پس از تمامی فراز و نشیبها و تهدیدات، سربلند باقی بماند، حضور فعال، دفاع و حمایتِ مردم در میدان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با تبیین نقش روابطعمومیها در این فرآیند، گفت: مهمترین وظیفه امروز من و شما، اطلاعرسانی درست و شفاف از عملکرد دستگاههای مختلف است؛ این اقدام باعث میشود که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و فرایندهای خدمترسانی تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه روابطعمومیها باید از چارچوبهای سنتی که صرفاً به گزارشدهیِ یکسویه میپردازند، خارج شوند، افزود: روابطعمومیها باید در کنار مدیران و مردم باشند و وظیفه پل ارتباطی میان دستگاههای اجرایی، امنیتی و جامعه را به نحو احسن ایفا کنند. این رابطه اگر مبتنی بر شفافیت و آگاهیبخشی باشد، به پایداریِ بیشتر نظام و تقویت رابطه دولت و ملت منجر خواهد شد.
نبی پور با اشاره به موفقیتهای اخیر دولت در خدمترسانی به مردم گفت: خدمترسانی درست به گونهای بوده است که حتی مخالفان دولت نیز بر آن صحه گذاشتهاند. این رویکرد، پایه اصلی ایجاد سرمایه اجتماعی است و وظیفه روابطعمومیهاست که این اقدامات را به درستی به جامعه منتقل کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: همه ما مدیون مردم عزیز هستیم و باید با تلاش مضاعف در راستای اهداف نظام و انقلاب گام برداریم تا بتوانیم ایرانی قویتر و سرافرازتر داشته باشیم.
