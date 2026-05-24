به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه هیل، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور (سیا) در سخنانی اذعان کرد: آمریکا در موقعیت دشوار و بن‌بست راهبردی با ایران قرار دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور (سیا) گفت که نشانه‌ ای از تمایل ایران برای کاهش خواسته‌ هایش در جریان مذاکرات جاری با آمریکا ندیده است.

فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اضافه کرد: من مطمئناً هیچ نشانه‌ای ندیده‌ام که آنها در خواسته‌ هایشان، یعنی خروج ما از خلیج فارس، پرداخت غرامت به آنها و حفظ کنترل تنگه هرمز، تغییرات عمده‌ ای ایجاد کرده باشند. فکر می‌ کنم ما در موقعیت دشواری هستیم و آنها البته می‌ دانند که رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) با انتخابات میان‌ دوره‌ ای روبرو است.

دیوید پترائوس، سپس اضافه کرد: به نظر می‌رسد ایران فکر می‌کند که با ادامه درخواست مواضع اش در مذاکرات، توانایی بیشتری برای تحمل این شرایط دارد. تشدید بیشتر تنش ها از سوی ایالات متحده، زیرساخت‌ های حیاتی (مرتبط با متجاوزان آمریکایی) در کشورهای خلیج فارس را که پیش از این در جریان این درگیری آسیب دیده‌اند، بیشتر در معرض آسیب قرار خواهد داد.

وی در ادامه این وضعیت را یک بن‌بست راهبردی توصیف کرد که «هر مسیری از آن، جنبه‌ های منفی بالقوه قابل توجهی دارد.»