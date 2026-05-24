سردار صالح: زن ایرانی محور اقتدار و مانع نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر صالح شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به پاسداشت ۴۵۰ شهید، ۱۵۰۳ جانباز، ۱۱۴ آزاده، دو خلبان شهید، دو مدافع امنیت، ۲۳ شهید فراجا و و ۱۷ شهید جنگ ۱۲ روزه ، اظهار کرد: بانوان این شهر شهید پرور و رزمنده پرور هستند

فرمانده یگان امیرالمومنین (ع) سپاه حفاظت ولی امر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، خصوصاً شهیدان خرمشهر و سردار شهید پرناک، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص «مبعوث شدن مردم»افزود: بانوان نقش برجسته در این بعثت دارند.

وی با بیان اینکه «نهضت جدید» با محوریت زنان، احساس خطر را در اروپا و مسیحیت برانگیخته، گفت: این حضور دشمنان را به برنامه‌ریزی برای اسلام‌زدایی و ایران‌زدایی کشانده است.

سردار صالح با اشاره به اینکه پرچم اسلام را جمهوری اسلامی بلند کرده است ،افروذ: دشمنان تلاش می‌کنند با منحرف کردن زنان، که وظیفه تربیت شهدا، مدیران خانه و خانواده را بر عهده دارند، به جمهوری اسلامی ضربه بزنند که برداشتن حجاب، یکی از برنامه‌های آنان برای شکست دادن نظام است.

وی حضرت شهربانو (س) را الگوی زنان مسلمان معرفی کرد و افزود: همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند؛« از دامن زن مرد به معراج می‌رود» پیروزی انقلاب اسلامی با ورود زنان ایران به صحنه محقق شد زنانی که حتی امام، پیغمبر و حضرات معصومین (ع) را ندیدند، اما امروز برای دفاع از نائب امام زمان (عج) در میدان حضور دارند.

سردار صالح با اشاره به خاطره‌ای از همسر رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش ایشان در تربیت فرزندان، بر جایگاه والای همسران در تربیت نسل آینده تأکید کرد وگفت:بانوان ایرانی با تاسی از الگوی برتر بانوان مسلمان در صحنه دفاع از نظام ، انقلاب کشور و نائب برحق امام زمان (عج).

وی وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه را از اصول اساسی موفقیت نظام برشمردو افزود: با همین وحدت و پیرو یک در آینده پشت سر رهبر مان در بین المقدس نماز می خوانیم.