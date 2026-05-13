رگبارهای بهاری و رعدوبرق در راه کرمانشاه است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های پیش‌یابی پرداخت و اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، آسمان استان از امروز چهارشنبه تا اواسط روز جمعه، عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت در برخی ساعات شاهد وزش باد در نقاط مختلف استان خواهیم بود، اما به لحاظ دمایی، متوسط دمای هوا در اغلب شهرستان‌ها تا روز جمعه تغییرات چشمگیر و محسوسی را تجربه نخواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات جوی در پایان هفته خاطرنشان کرد: از عصر روز جمعه، یک سامانه ناپایدار جوی وارد منطقه شده و فعالیت خود را تا روز دوشنبه هفته آینده در سطح استان ادامه می‌دهد.

زورآوند در خصوص پیامدهای این موج ناپایدار تصریح کرد: این سامانه ضمن تشدید سرعت وزش باد و کاهش دمای روزانه، شرایط را برای وقوع بارش‌های بهاری مهیا می‌کند که غالباً به شکل رگبارهای موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود این وضعیت جوی با رعدوبرق نیز همراه باشد؛ همچنین تمرکز اصلی این بارش‌ها و ناپایداری‌ها به طور ویژه برای نواحی و نیمه شمالی استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است.