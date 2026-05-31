دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته روند افزایشی دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت جوی و پیش‌بینی شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌های دریافتی از نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان استان تا روزهای پایانی هفته جاری پدیده‌ای خاص و ناپایدار نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت ابرناکی آسمان در روزهای پیش‌رو تصریح کرد: شرایط جوی منطقه طی این مدت به صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که این وضعیت در برخی از ساعات روز با رشد موضعی ابر در آسمان نقاط مختلف استان همراه می‌شود.

وی در ادامه به وزش بادهای منطقه‌ای به عنوان یکی دیگر از پدیده‌های جوی این هفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر تغییرات جزئی در پوشش ابرها، در بعضی از ساعات شبانه‌روز شاهد وزش باد خواهیم بود که البته این وزش باد در حد ملایم تا متوسط پیش‌بینی شده و شرایط بحرانی ایجاد نخواهد کرد.

زورآوند در بخش دیگری از این گفتگو به تغییرات ملموس در دماسنج‌های ایستگاه‌های سنجش جوی اشاره کرد و افزود: از نظر وضعیت دمایی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از امروز تا پایان هفته، دمای هوای روزانه و شبانه در غالب نقاط و شهرستان‌های استان کرمانشاه به طور مستمر تغییر خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه این تغییرات دمایی ناگهانی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: روند گرم‌تر شدن هوا در سطح استان کاملاً ملایم، تدریجی و با شیبی آرام پیش خواهد رفت و شهروندان در روزهای آتی شاهد افزایش نسبی دمای محیط خواهند بود.