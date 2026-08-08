رمان «پدرکشی» با صدای هوتن شکیبا در فیدیبو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «پدرکشی» نوشته املی نوتومب با صدای هوتن شکیبا در ماه مرداد 1405 بهصورت اختصاصی در فیدیبو منتشر شد. این اثر با ترجمه بنفشه فریسآبادی و همکاری رادیو گوشه و انتشارات چشمه تولید شده و مدت زمان آن ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه است.
رمان روانشناختی «پدرکشی» دهمین کتاب صوتی با صدای هوتن شکیبا در فیدیبو است. پیش از این، شکیبا روایت آثاری همچون مجموعه کامل «بینوایان»، «آدمخواران»، «مغازه خودکشی»، «کتاب پسر»، «تنگنا»، «تتها»، «بالاخره یک روزی قشنگ حرف میزنم»، «خاطرات یک آدمکش» و «سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار» نوشته مصطفی مستور را برعهده داشته است.
در میان این آثار، «سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار» توسط نوین کتاب تولید شده و سایر کتابهای صوتی با صدای هوتن شکیبا با همکاری نشر چشمه و رادیوگوشه ضبط و تولید شدهاند. کتاب صوتی «پدرکشی» در کنار ۹ اثر دیگر با صدای هوتن شکیبا، از طریق سایت و اپلیکیشن فیدیبو در دسترس مخاطبان قرار دارد.
«پدرکشی» رمانی روانشناختی است که نخستینبار در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و داستان آن در آمریکا میگذرد. داستان درباره پسری 14 ساله با استعداد ویژه در تردستی است که پدر ندارد و مادرش نیز تمایلی به ادامه زندگی با او نشان نمیدهد. او در چهاردهسالگی خانه را ترک میکند و در ادامه، طی اتفاقی، شاگرد یکی از استادان مهم تردستی میشود. املی نوتومب، نویسنده بلژیکیتبار در این رمان با فصلهای کوتاه، جملات موجز و ریتم سریع، داستانی را پیش میبرد که بخش مهمی از آن بر غافلگیری و راز استوار است. رابطه پدر و پسر و راز مرکزی داستان، از عناصر اصلی شکلدهنده روایت «پدرکشی» هستند.
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