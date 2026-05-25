۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

بازیکن تیم ملی فوتسال، باشگاه را نقره‌داغ کرد!

باشگاه مس سونگون در قبال شکایت بازیکن تیم ملی فوتسال نقره داغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمدرضا سنگ سفیدی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۲ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۸۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر کرد. همچنین بابت هزینه های غذا به مبلغ یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

همچنین کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان، در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه هوادار، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی صادر کرد.

