به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمدرضا سنگ سفیدی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۲ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۸۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر کرد. همچنین بابت هزینه های غذا به مبلغ یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

همچنین کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان، در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه هوادار، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی صادر کرد.