به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست‌ها، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سرپرست کاروان اعزامی، نماینده وزارت ورزش و جوانان، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک، پیرامون وضعیت رشته‌های کاندیدای اعزام، شرایط ورزشکاران، برنامه‌های آماده‌سازی، شانس موفقیت و نحوه حضور احتمالی این رشته‌ها در بازی‌های آسیایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جریان این نشست‌ها با اشاره به روند فشرده بررسی رشته‌ها اظهار داشت: «در فاصله باقی‌مانده تا نهایی شدن فهرست اعزامی، تلاش ما این است که با نگاهی دقیق و کارشناسی، بهترین تصمیم ممکن برای کاروان ایران اتخاذ شود. طبیعی است که در چنین شرایطی باید میان ظرفیت مدال‌آوری، شرایط فنی و هزینه‌های اعزام، توازن منطقی برقرار شود.»

وی ادامه داد: «ملاک اصلی، توانایی رشته‌ها برای دستیابی به نتایج مطلوب در سطح آسیاست و در کنار آن، حمایت از برخی رشته‌های آینده‌دار نیز مورد توجه قرار دارد.»

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ نیز با اشاره به هماهنگی‌های مستمر با فدراسیون‌ها گفت: «در این جلسات تلاش می‌کنیم تصویر دقیقی از شرایط واقعی هر رشته به دست آوریم تا تصمیم‌گیری‌ها با کمترین خطا انجام شود. هم در بخش اجرایی و هم در حوزه پشتیبانی، برنامه‌ریزی‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا شرایط مناسبی برای ورزشکاران فراهم شود.»

وی افزود: «امیدواریم در نهایت کاروانی روانه ناگویا شود که ضمن حفظ کیفیت فنی، بتواند نتایجی در شأن ورزش ایران به دست بیاورد.»

محمدرضا عابدی‌محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست‌ها با تاکید بر رویکرد فنی وزارت ورزش در اعزام کاروان اظهار داشت:«آنچه برای وزارت ورزش اهمیت دارد، اعزام هدفمند و نتیجه‌محور است. تاکید وزیر ورزش نیز بر این است که ترکیب کاروان بر اساس شاخص‌های فنی، شانس موفقیت و ظرفیت واقعی رشته‌ها نهایی شود.»

وی خاطرنشان کرد: «قطعا اولویت با ورزشکاران و رشته‌هایی است که بتوانند در سطح بازی‌های آسیایی عملکرد موفقی داشته باشند و در سایر موارد نیز نگاه حمایتی و توسعه‌ای مدنظر قرار خواهد گرفت.»

در ادامه نشست‌ها، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، گزارشی از ارزیابی‌های تخصصی انجام‌شده درباره وضعیت رشته‌ها، روند آماده‌سازی ورزشکاران، شرایط اردوها و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی فدراسیون‌ها را تشریح و بررسی کرد.

گفتنی است در این نشست‌ها، از انجمن کوراش داریوش خسرویار رئیس انجمن و احمد خسرویار سرپرست تیم‌های ملی، از فدراسیون جودو آرش میرسماعیلی رئیس، مریم بهاروند نایب‌رئیس، ممدوف سرمربی، معصومه جعفری سرمربی و مهدی خوشی سرپرست تیم‌های ملی، از انجمن جوجیتسو رستمیان رئیس، فرزانه جعفرزادگان مربی تیم بانوان، محمدرسول یکتاپرست مدیر تیم‌های ملی، مهران ستار سرمربی تیم ملی آقایان و پیمان وظیفه‌شناس مربی بدنساز، از فدراسیون اسکیت محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون، از فدراسیون بسکتبال جواد داوری رئیس و محسن معذی‌فر دبیر، از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی رضا زارعی رئیس و اقبال افلاکی مسئول کمیته تیم‌های ملی، از فدراسیون کاراته مسعود رهنما رئیس، محسن عاشوری دبیر، فاطمه پورزمانی نایب‌رئیس، سیدشهرام هروی مدیر تیم‌های ملی، سجاد کریمی‌زاده مربی تیم ملی و نصراللهی نایب‌رئیس و همچنین از انجمن سپک‌تاکرا محمدرضا زارع رئیس انجمن، عزیزالله پیام نایب‌رئیس، شیرعلی سرمربی و امیر انتخابی‌فر حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش، برنامه‌های فنی و آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را تشریح کردند.