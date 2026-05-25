به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۴ خرداد) تا روز چهارشنبه (۶ خرداد)، مهمترین پدیده جوی در اکثر استانهای کشور وزش باد شدید و افزایش غلظت گرد و غبار خواهد بود.
وی افزود: شدت این شرایط جوی در استانهای اصفهان، مرکزی، قم، سمنان، خراسان رضوی، یزد، لرستان و تهران بیشتر از سایر مناطق پیشبینی شده است و خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که در برخی مناطق از جمله استان مرکزی، سرعت وزش باد به حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
اصغری بیان کرد: با توجه به افزایش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، به بیماران قلبی و تنفسی توصیه میشود برای حفظ سلامتی خود، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی ادامه داد: بیشترین نگرانی از نظر مخاطرات جوی مربوط به امروز و فردا (سهشنبه، ۵ خرداد) است؛ چرا که رگبارهای شدید در شمالغرب کشور میتواند منجر به وقوع سیلاب شود. در آذربایجان غربی، مناطقی مانند سلماس، چالدران، نقده و پیرانشهر هر لحظه در معرض وقوع سیل قرار دارند.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در آذربایجان شرقی نیز شهرهایی همچون کلیبر، خداآفرین، مرند، جلفا و اهر باید آمادگی مواجهه با بارندگی نسبتاً سنگین را داشته باشند.
وی یادآور شد: در استان اردبیل نیز شدت بارشها بیشتر از سایر نقاط خواهد بود. همچنین با شدت کمتر، از امروز تا چهارشنبه در خراسان شمالی و بخشهای شمالی خراسان رضوی وقوع بارندگی پیشبینی شده است؛ همچنین جادههای شمالشرق کشور در این مدت لغزنده خواهد بود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
اصغری گفت: بخشی از نگرانیها مربوط به ناپایداریهای جوی در ارتفاعات مازندران است و امروز بهویژه در محورهای کوهستانی این استان، به دلیل وزش باد شدید، احتمال ریزش سنگ وجود دارد. افرادی که برای پایان هفته قصد سفر به استان گیلان را دارند، باید توجه داشته باشند که دستکم در نیمه غربی دریای خزر، شرایط جوی در روز جمعه بارانی خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: امروز (دوشنبه، ۴ خرداد) ساکنان شمالشرق کشور گرمترین روز هفته را تجربه خواهند کرد و روند افزایش دما در این مناطق محسوس خواهد بود.
