به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال از ۲۰ خردادماه تا ۲۸ تیرماه پیگیری خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران در هفته اول در کشور برزیل، در هفته دوم در فرانسه و در هفته سوم در صربستان باید به مصاف حریفان خود بروند.

دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار می‌شود و مردان ایران در پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می روند.

روبرتو پیاتزا اول خردادماه به ایران آمد تا تمرینات تیم ملی والیبال ایران را از نزدیک رصد کند؛ پیش از این ملی‌پوشان والیبال از ۱۱ اردیبهشت ماه اردوی خود را زیر نظر مربیان تیم ملی( رحمان محمدی راد، عادل غلامی، علی فتاحی) آغاز کرده بودند و قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه تیم ملی والیبال ایران راهی ترکیه شود و سرمربی تیم ملی در ترکیه به شاگردانش اضافه شود اما با درخواست رئیس فدراسیون والیبال اردوی تیم ملی در ترکیه لغو شد و پیاتزا اول خردادماه به ایران آمد.

روز گذشته هم توماس توتولو دستیار اول پیاتزا به ایران آمد. قرار است ملی‌پوشان والیبال روز ۹ خردادماه( شنبه هفته آینده) تهران را به مقصد استانبول ترک کنند و پس از چند ساعت حضور در فروردگاه راهی سائوپائولو در برزیل شوند. ملی‌پوشان والیبال در یک هفته حضور در برزیل دو بازی دوستانه با تیم این کشور خواهند داشت تا برای حضور قدرتمند در لیگ ملت‌ها به آمادگی کامل برسند. ۱۸ خرداد تاریخ رسمی ورود تیم‌ها به هتل مسابقاتت هفته اول است و ملی پوشان در هتل این رقابت‌ها در برزیلیا اسکان می یابند.

برنامه کامل مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ به وقت تهران به قرار زیر است:

هفته اول: ۲۱ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۴

گروه اول: کبک (کانادا، بلغارستان، ایتالیا، آرژانتین، فرانسه و آلمان)

گروه دوم: ریودوژانیرو (برزیل، اوکراین، آمریکا، ایران، اسلوونی و کوبا)

گروه سوم: شی‌آن (چین، لهستان، هلند، ژاپن، صربستان و ترکیه)

چهارشنبه ۲۱ خرداد

لهستان – هلند ساعت ۰۹:۰۰

چین – ژاپن ساعت ۱۲:۳۰

صربستان – ترکیه ساعت ۱۶:۰۰

بلغارستان – ایتالیا ساعت ۱۸:۳۰

اوکراین – آمریکا ساعت ۲۰:۳۰

پنج‌شنبه ۲۲ خرداد

آرژانتین – فرانسه ساعت صفر بامداد

ایران – برزیل ساعت صفر بامداد

آلمان – کانادا ساعت ۰۳:۳۰

اسلوونی – کوبا ساعت ۰۳:۳۰

چین – صربستان ساعت ۱۲:۳۰

لهستان – ژاپن ساعت ۱۶:۰۰

جمعه ۲۳ خرداد

آلمان – ایتالیا ساعت صفر بامداد

برزیل – کوبا ساعت صفر بامداد

آرژانتین – کانادا ساعت ۰۳:۳۰

ایران – آمریکا ساعت ۰۳:۳۰

ژاپن – صربستان ساعت ۱۲:۳۰

هلند – ترکیه ساعت ۱۶:۰۰

شنبه ۲۴ خرداد

بلغارستان – آرژانتین ساعت صفر بامداد

اوکراین – کوبا ساعت صفر بامداد

فرانسه – ایتالیا ساعت ۰۳:۳۰

ایران – اسلوونی ساعت ۰۳:۳۰

چین – هلند ساعت ۱۰:۳۰

ترکیه – لهستان ساعت ۱۴:۳۰

اوکراین – برزیل ساعت ۱۶:۳۰

آمریکا – اسلوونی ساعت ۲۰:۰۰

یکشنبه ۲۵ خرداد

کانادا – فرانسه ساعت صفر بامداد

بلغارستان – آلمان ساعت ۰۳:۳۰

هلند – ژاپن ساعت ۰۷:۰۰

چین – ترکیه ساعت ۱۰:۳۰

لهستان – صربستان ۱۴:۳۰

برزیل – اسلوونی ساعت ۱۶:۳۰

آرژانتین – ایتالیا ساعت ۱۸:۳۰

ایران – اوکراین ساعت ۲۰:۰۰

آلمان – فرانسه ساعت ۲۲:۰۰

کوبا – آمریکا ساعت ۲۳:۳۰

دوشنبه ۲۶ خرداد

بلغارستان – کانادا ساعت ۰۱:۳۰ بامداد

هفته دوم: ۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۴

گروه چهارم: برگاس (بلغارستان، اوکراین، فرانسه، ترکیه، اسلوونی و ژاپن)

گروه پنجم: شیکاگو (آمریکا، ایتالیا، لهستان، کانادا، برزیل و چین)

گروه ششم: بلگراد (صربستان، آلمان، کوبا، هلند، آرژانتین و ایران)

چهارشنبه چهارم تیر

اوکراین – فرانسه ساعت ۱۳:۰۰

آلمان – کوبا ساعت ۱۴:۳۰

ترکیه – اسلوونی ساعت ۱۶:۳۰

هلند – آرژانتین ساعت ۱۸:۰۰

بلغارستان – ژاپن ساعت ۲۰:۰۰

ایتالیا – لهستان ساعت ۲۱:۰۰

ایران – صربستان ساعت ۲۱:۳۰

پنج‌شنبه پنجم تیر

کانادا – برزیل ساعت ۰۰:۳۰ بامداد

چین – آمریکا ساعت ۰۴:۰۰

فرانسه – ژاپن ساعت ۱۵:۳۰

هلند – آلمان ساعت ۱۸:۰۰

ترکیه – اوکراین ساعت ۱۹:۰۰

صربستان – کوبا ساعت ۲۱:۳۰

جمعه ششم تیر

برزیل – چین ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد

کانادا – آمریکا ساعت ۰۴:۰۰

اوکراین – ژاپن ساعت ۱۶:۳۰

ایران – آرژانتین ساعت ۱۸:۰۰

بلغارستان – اسلوونی ساعت ۲۰:۰۰

هلند – کوبا ساعت ۲۱:۳۰

شنبه هفتم تیر

چین – ایتالیا ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد

کانادا – لهستان ساعت ۰۴:۰۰

اسلوونی – فرانسه ساعت ۱۶:۰۰

ایران – آلمان ساعت ۱۸:۰۰

بلغارستان – ترکیه ساعت ۱۹:۳۰

صربستان – آرژانتین ۲۱:۳۰

یکشنبه هشتم تیر

برزیل – ایتالیا ساعت ۰۰:۳۰ بامداد

آمریکا – لهستان ساعت ۰۴:۰۰

اسلوونی – ژاپن ساعت ۱۲:۳۰

ایران – هلند ساعت ۱۴:۳۰

ترکیه – فرانسه ساعت ۱۵:۳۰

کوبا – آرژانتین ساعت ۱۸:۰۰

بلغارستان – اوکراین ساعت ۱۹:۳۰

چین – کانادا ساعت ۲۱:۰۰

آلمان – صربستان ساعت ۲۱:۳۰

دوشنبه نهم تیر

برزیل – لهستان ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد

آمریکا – ایتالیا ساعت ۰۴:۰۰

هفته سوم: ۲۴ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۴

گروه هفتم: گدانسک (لهستان، چین، فرانسه، بلغارستان، کوبا و ایران)

گروه هشتم: لوبلیانا (اسلوونی، اوکراین، هلند، صربستان، ایتالیا و کانادا)

گروه نهم: کانتو (ژاپن، آرژانتین، برزیل، ترکیه، آمریکا و آلمان)

سه‌شنبه ۲۴ تیر

آمریکا – ژاپن ساعت ۱۴:۰۰

چهارشنبه ۲۵ تیر

آرژانتین – برزیل ساعت ۰۷:۰۰

ترکیه – آمریکا ساعت ۱۰:۳۰

آلمان – ژاپن ساعت ۱۴:۰۰

چین – فرانسه ساعت ۱۴:۳۰

اوکراین – هلند ساعت ۱۴:۳۰

بلغارستان – کوبا ساعت ۱۸:۰۰

صربستان – ایتالیا ساعت ۱۸:۰۰

ایران – لهستان ساعت ۲۱:۳۰

کانادا – اسلوونی ساعت ۲۲:۰۰

پنج شنبه ۲۶ تیر

ترکیه – آلمان ساعت ۱۰:۳۰

آرژانتین – ژاپن ساعت ۱۴:۰۰

ایران – چین ساعت ۱۸:۰۰

اوکراین – ایتالیا ساعت ۱۸:۰۰

کوبا – لهستان ساعت ۲۱:۳۰

هلند – اسلوونی ساعت ۲۲:۰۰

جمعه ۲۷ تیر

آرژانتین – آمریکا ساعت ۱۰:۳۰

ترکیه – برزیل ساعت ۱۴:۰۰

کوبا – فرانسه ساعت ۱۸:۰۰

اوکراین – صربستان ساعت ۱۸:۰۰

چین – بلغارستان ساعت ۲۱:۳۰

هلند – کانادا ساعت ۲۱:۳۰

شنبه ۲۸ تیر

آلمان – آمریکا ساعت ۱۰:۳۰

برزیل – ژاپن ساعت ۱۴:۰۰

صربستان – کانادا ساعت ۱۸:۰۰

بلغارستان – لهستان ساعت ۱۸:۳۰

ایران – فرانسه ساعت ۲۲:۰۰

اسلوونی – ایتالیا ساعت ۲۲:۰۰

یکشنبه ۲۹ تیر

ترکیه – آرژانتین ساعت ۰۸:۳۰

آلمان – برزیل ساعت ۱۲:۰۰

اوکراین – کانادا ساعت ۱۴:۳۰

چین – کوبا ساعت ۱۵:۰۰

هلند – ایتالیا ساعت ۱۸:۰۰

ایران – بلغارستان ساعت ۱۸:۳۰

فرانسه – لهستان ساعت ۲۲:۰۰

صربستان – اسلوونی ساعت ۲۲:۰۰