۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

راشاتودی: ایران یک‌پنجم ناوگان پهپادهای «ریپر» آمریکا را نابود کرد

راشاتودی اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران، یک‌پنجم ناوگان پهپادهای «ریپر» خود را با آتش پدافندی تهران از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری راشا تودی در گزارشی اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز درگیری با ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران)، تا ۳۰ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper را از دست داده است که تقریباً یک پنجم کل ناوگان پیش از جنگ واشنگتن را تشکیل می‌دهد.

در این گزارش آمده است: ارزش این پهپادها نزدیک به یک میلیارد دلار است.

به گفته این رسانه، بخش عمده‌ای از آنها توسط آتش پدافندی ایران نابود شده و یا به شدت آسیب دیده‌اند. MQ-۹ Reaper قادر به انجام ماموریت‌های شناسایی و ضربتی است. تخمین زده می‌شود که هر یک از این پهپادها بیش از ۳۰ میلیون دلار قیمت داشته باشد.

راشا تودی افزود: به گفته ژنرال دیوید تیبور، معاون رئیس ستاد پنتاگون در امور طرح‌ها و برنامه‌ها، ناوگان هواپیماهای ریپر آمریکا اکنون به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است که به طور قابل توجهی کمتر از حداقل تعداد تعیین شده برای نیروی هوایی، یعنی ۱۸۹ فروند، است.

