به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری راشا تودی در گزارشی اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز درگیری با ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران)، تا ۳۰ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper را از دست داده است که تقریباً یک پنجم کل ناوگان پیش از جنگ واشنگتن را تشکیل میدهد.
در این گزارش آمده است: ارزش این پهپادها نزدیک به یک میلیارد دلار است.
به گفته این رسانه، بخش عمدهای از آنها توسط آتش پدافندی ایران نابود شده و یا به شدت آسیب دیدهاند. MQ-۹ Reaper قادر به انجام ماموریتهای شناسایی و ضربتی است. تخمین زده میشود که هر یک از این پهپادها بیش از ۳۰ میلیون دلار قیمت داشته باشد.
راشا تودی افزود: به گفته ژنرال دیوید تیبور، معاون رئیس ستاد پنتاگون در امور طرحها و برنامهها، ناوگان هواپیماهای ریپر آمریکا اکنون به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است که به طور قابل توجهی کمتر از حداقل تعداد تعیین شده برای نیروی هوایی، یعنی ۱۸۹ فروند، است.
