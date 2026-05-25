به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری راشا تودی در گزارشی اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز درگیری با ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران)، تا ۳۰ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper را از دست داده است که تقریباً یک پنجم کل ناوگان پیش از جنگ واشنگتن را تشکیل می‌دهد.

در این گزارش آمده است: ارزش این پهپادها نزدیک به یک میلیارد دلار است.

به گفته این رسانه، بخش عمده‌ای از آنها توسط آتش پدافندی ایران نابود شده و یا به شدت آسیب دیده‌اند. MQ-۹ Reaper قادر به انجام ماموریت‌های شناسایی و ضربتی است. تخمین زده می‌شود که هر یک از این پهپادها بیش از ۳۰ میلیون دلار قیمت داشته باشد.

راشا تودی افزود: به گفته ژنرال دیوید تیبور، معاون رئیس ستاد پنتاگون در امور طرح‌ها و برنامه‌ها، ناوگان هواپیماهای ریپر آمریکا اکنون به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است که به طور قابل توجهی کمتر از حداقل تعداد تعیین شده برای نیروی هوایی، یعنی ۱۸۹ فروند، است.