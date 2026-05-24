به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ مراسم رونمایی از «هزار میدان هزار بازار» انجام شد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: سازمان امور زنان و خانواده به بانوان سرپرست خانوار دهک‌های درآمدی اول تا پنجم، ضمانت دریافت وام می‌دهد.

وی افزود: همچنین در تبیین استراتژی‌های جدید برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از تخصیص ۵۸ هزار میلیارد تومانی (همتی) اعتبار ۶۰ همتی برای حوزه اشتغال زنان خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این منابع سال گذشته جذب شد و با توجه به رشد این تسهیلات در سال جدید، فرصت‌های مالی گسترده‌تری در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.

این مسئول دولتی با اشاره به تقسیم‌بندی این اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، بر اهمیت نگاه راهبردی به اشتغال زنان تأکید کرد و یادآور شد: هدف اصلی ما، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت رشد زنان در حوزه‌های علمی، سلامت و اشتغال است. در این مسیر، تمامی دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند تا در برنامه‌ریزی‌های کلان خود، یک برش تخصصی برای زنان و خانواده لحاظ کنند تا مسیر حضور بانوان در عرصه‌های اقتصادی هموارتر شود.

به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از اقدامات عملیاتی معاونت امور زنان که تحولی در روند دریافت تسهیلات ایجاد کرده، حمایت ویژه از بانوان سرپرست خانوار در دهک‌های درآمدی اول تا پنجم است.

بهروزآذر در این خصوص توضیح داد: اگر بانویی در دهک اول تا پنجم باشد، سرپرست خانوار باشد و بخواهد وام بگیرد و مشکل ضمانت داشته باشد، ما در معاونت زنان همراه وی هستیم؛ ضمانت‌شان را عهده‌دار می‌شویم و وام در اختیار آنها قرار می‌گیرد زیرا این اقدامات حمایتی، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب‌دیده است.

وی در پاسخ به وضعیت تعدیل نیروها افزود: امیدواریم آنها بتوانند بالاخره یک مدلی پیدا کنند؛ امیدواریم بتوانیم با ظرفیت‌هایی که در حال حاضر هم در وزارت اقتصاد و هم در ستاد اقتصادی دولت در حال تدوین است در کنار این کسب‌وکارها باشیم تا ناچار به تعطیلی کسب‌وکارشان نشوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: بسته‌های حمایتی که امروز وزارت اقتصاد به‌صورت تخصصی دنبال می‌کند، برای تأمین سرمایه در گردش این کسب‌وکارها به‌زودی اعلام می‌شود. هدف نهایی این است که با پشتیبانی مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زنانی که طعم و عطر فرهنگ ایران را در تولیدات خود دارند، بتوانند علاوه‌بر بازارهای داخلی، ظرفیت‌های صادراتی خود را نیز به شکوفایی برسانند.