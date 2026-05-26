نمونه مشعل المپیک زمستانی ۲۰۲۶ به موزه ملی ورزش ایران اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پس از اتمام بازیهای المپیک و پارالمپیک زمستانی میلانو-کورتینا ۲۰۲۶، نمونه رسمی مشعل این دوره از رقابتها با هماهنگیهای بینالمللی به ایران اهدا و به مجموعه این موزه پیوست.بر اساس رویه همیشگی، در هر دوره نمونههای یادگاری مشعل در اختیار کشورهای شرکتکننده قرار میگیرد و این اثر ماندگار نیز با هماهنگیهای لازم به ایران اهدا گردید.
این مشعل که با نام Essential شناخته میشود، یکی از شاخصترین طراحیهای مدرن در تاریخ المپیک زمستانی است. در طراحی آن، پیچیدگی طرح نهایی بدنه فیزیکی به حداقل رسیده تا تمام تمرکز بصری بر روی خود «شعله» به عنوان روح حقیقی بازیها معطوف باشد. این اثر به غایت ظریف، نمادین و سازگار با محیط زیست است.
طراحان این مشعل میخواستند مفهوم «سادگیِ معنادار» و بازگشت به جوهره اصلی المپیک را نشان دهند؛ یعنی تمرکز بر انسان، نور، حرکت و ارزشهای مشترک، نه صرفاً یک شیء تزئینی یا پیچیده. به اعتقاد آنها، طراحی این مشعل فقط درباره ظاهر فیزیکی نیست، بلکه باید «اصول اخلاقی و آرمانهای انسانی» را قابل رویت نماید. به همین دلیل واژه Essential به معنای «بنیادین» یا «اصل» برای آن انتخاب شده تا نشاندهنده روح المپیک باشد.
موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک ایران در حال حاضر این شیء ارزشمند را به دلیل رعایت پروتکلهای حفاظتی اشیاء موزه در گنجینه خود نگهداری میکند. این نماد صلح و همبستگی جهانی پس از مهیا شدن شرایط، در تالار نمادهای المپیک موزه در معرض بازدید علاقهمندان به تاریخ ورزش، دانشجویان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
