به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین دور از نشستهای تخصصی فدراسیونهای کاندید اعزام به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا، امروز با بررسی وضعیت رشتههای ترایاتلون، سوارکاری، دوچرخهسواری، والیبال، فوتبال، ژیمناستیک و وزنهبرداری برگزار شد تا پرونده جلسات کارشناسی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برای ارزیابی رشتههای اعزامی، به ایستگاه پایانی برسد.
در این نشستها که با حضور مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی، محمدرضا عابدیمحزون مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، عاطفه اسلامیان مدیر امور بینالملل، محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی و فاطمه موسویزاده کارشناس ارشد امور بینالملل کمیته ملی المپیک برگزار شد، مسئولان و کادر فنی رشتههای حاضر، گزارش نهایی خود درباره وضعیت تیمهای ملی، روند آمادهسازی، اردوها، مسابقات پیشرو و شانس حضور موفق در بازیهای آسیایی را ارائه کردند.
علینژاد در این نشست با اشاره به پایان روند جلسات تخصصی اظهار داشت: «طی هفتههای گذشته تلاش شد با برگزاری جلسات فشرده و کارشناسی، شرایط همه رشتهها بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمگیری نهایی درباره کاروان اعزامی با بیشترین دقت و کمترین خطا انجام شود.» وی افزود: «هدف اصلی، تشکیل کاروانی منسجم، کیفی و توانمند است که بتواند در بازیهای آسیایی نتایجی در شأن ورزش ایران کسب کند.»
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران نیز با اشاره به پایان مرحله بررسیهای تخصصی گفت: «در این مدت تلاش شد همه ابعاد مربوط به اعزام رشتهها، از مسائل فنی تا موضوعات اجرایی و پشتیبانی، با هماهنگی کامل مورد ارزیابی قرار گیرد تا کاروان ایران در بهترین شرایط ممکن آماده حضور در ناگویا شود.» وی ادامه داد: «از این پس نیز روند پیگیری و هماهنگیها با جدیت ادامه خواهد داشت تا ورزشکاران با آرامش و آمادگی مطلوب راهی این رقابتها شوند.»
محمدرضا عابدیمحزون نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست تاکید کرد: «جمعبندی نهایی رشتهها بر اساس شاخصهای تخصصی، ظرفیت مدالآوری و شرایط واقعی تیمها انجام خواهد شد و تلاش مجموعه ورزش کشور بر این است که کاروان اعزامی بتواند عملکردی موفق، منطقی و قابل دفاع داشته باشد.»
در ادامه، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز جمعبندی نهایی ارزیابیهای کارشناسی درباره وضعیت رشتهها، ورزشکاران و برنامههای آمادهسازی را ارائه و نکات تخصصی مرتبط با هر رشته را تشریح کرد.
در این نشستها، از فدراسیون ترایاتلون محمدکاظم حججی رئیس و روحالله رمضانی دبیر، از فدراسیون سوارکاری محمود حیدری رئیس و علی طاهایی مسئول امور بینالملل، از فدراسیون دوچرخهسواری رسول اسدی رئیس، محمود وفایی مدیر تیمهای ملی و احسان سلیمانیان آنالیزور، از فدراسیون والیبال میلاد تقوی رئیس، امیرحسین منظمی دبیر و عباس نظریان سرپرست تیم ملی، از فدراسیون فوتبال حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، سمیه دهقانیان مسئول دپارتمان جوانان، علی تارقلیزاده مدیر فنی و توسعه و اجلال نصیری مدیر تیمهای ملی زیر ۲۳ سال، از فدراسیون ژیمناستیک حمیدرضا هاشمی کارشناس خبره و آنالیزور، محمدرضا خیرخواه سرمربی تیم ملی و محمد ایزدفرد دبیر فدراسیون و همچنین از فدراسیون وزنهبرداری سجاد انوشیروانی رئیس و وحید ربیعی دبیر فدراسیون حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش، برنامههای فنی و آمادهسازی خود برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را تشریح کردند.
نظر شما