برگزاری دعای عرفه در ۱۵ بقعه متبرکه گلستان

حجت‌الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با روز عرفه و نهم ذی‌الحجه، مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه عصر سه‌شنبه پنجم خردادماه در ۱۵ بقاع متبرکه سراسر استان گلستان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور مردم مؤمن و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار خواهد شد، افزود: برای اجرای برنامه‌های معنوی روز عرفه، از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) در شهرستان‌های مختلف استان دعوت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به فضیلت‌های روز عرفه گفت: این روز از مهم‌ترین مناسبت‌های معنوی در تقویم اسلامی به شمار می‌رود و فرصتی ارزشمند برای دعا، توبه، خودسازی و تقرب به درگاه الهی است.

مهدیان ادامه داد: برنامه متمرکز دعای عرفه در استان از ساعت ۱۶ در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود و این مراسم به صورت زنده از شبکه استانی گلستان پخش خواهد شد.

وی از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت کرد و افزود: امیدواریم مؤمنان با حضور گسترده در آیین دعای عرفه، از برکات و فضائل این روز بزرگ بهره‌مند شوند و برای عزت و سربلندی جهان اسلام دعا کنند.