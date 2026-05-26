به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد کاروند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از ثبتنام ۱,۶۶۵ نفر در مرحله شهرستانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان خبر داد.
وی با اشاره به آمار تفکیکی شهرستانها افزود: شهرستان سنندج با ۳۱۴ نفر، قروه با ۲۹۹ نفر، مریوان با ۲۷۵ نفر، سقز با ۲۶۴ نفر، بانه با ۲۵۷ نفر و بیجار با ۲۵۶ نفر، بیشترین میزان ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه میزان مشارکت در این دوره نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد و نسبت به چند سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: این روند افزایشی نشاندهنده استقبال و انگیزه بالای مردم استان برای حضور در رویدادهای قرآنی است.
کاروند با اشاره به جایگاه این رقابتها گفت: چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از مرحله شهرستانی تا بینالمللی، از معتبرترین رویدادهای قرآنی جهان اسلام محسوب میشود و سال گذشته نیز استان کردستان میزبان مرحله کشوری این مسابقات بوده است.
وی در پایان از برگزاری مرحله شهرستانی این رقابتها در اواخر خردادماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد برگزیدگان این دوره بتوانند در مراحل استانی، کشوری و بینالمللی نیز افتخارآفرینی کنند.
نظر شما