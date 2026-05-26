احتمال نفوذ گردوغبار به آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز سهشنبه علاوه بر پوشش جزئی ابر، شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که در نقاطی بخصوص مناطق شمالی و شرقی گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید.
وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره در این مدت شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها احتمال نفوذ گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و... همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو منطقه نسبتاً آرام است.
مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۷۲ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش مییابند.
نظر شما