خرمشهر؛ فتحی که فراتر از محاسبات نظامی بود

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی روز سه شنبه در حاشیه مراسم پیاده روی در دانشکدگان که به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر انجام شد با اشاره به اهمیت استراتژیک خرمشهر در طول هشت سال جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: صدام حسین بارها تأکید میکرد که اگر ایرانیها بتوانند خرمشهر را بگیرند، کلید بصره را به آنها میدهند. این نشاندهندهی این بود که دشمن، خرمشهر را دژی غیرقابل نفوذ و سدی مستحکم در برابر پیشروی نیروهای ما تصور میکرد.
وی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای ویرانی کامل این شهر به کار گرفته بود، افزود: حتی بسیاری از فرماندهان نظامی ما نیز در مراحل اولیه عملیات بیتالمقدس، باور نداشتند که بتوان خرمشهر را پس گرفت. اما حقیقت این بود که این فتح، فراتر از محاسبات مادی و نظامی بود. خداوند این پیروزی را عنایت کرد تا غرور نگیریم و همه یادمان باشد که این کار، لطف و عنایت خدا بوده است.
موسوی با توصیف فضایی که در شبهای آزادسازی حاکم بود، گفت: این شبها و ایام، دقیقاً شبیه لحظاتی بود که بعد از شهادت مقام عظمای ولایت و رهبر شهیدمان، در خیابانها حس میشد؛ انگار یک فضای بهشتی و معنوی بر شهر حاکم شده بود. مردم و رزمندگان احساس میکردند که روی هوا سبکترند و در دنیایی دیگر زندگی میکنند. آنها چنان متصل به خدا بودند که فضای کاملاً روحانی و ملکوتی بر عملیات حاکم بود.
وی در ادامه به تحلیل ابعاد این عملیات پرداخت و افزود: اگر بخواهیم از نظر نظامی تحلیل کنیم، بحث طولانی است، اما زیبایی کار در همین بخش معنوی بود. روحیههای الهی رزمندگان ما در عملیات بیتالمقدس بر بعد نظامی غالب بود. اتفاقاً در این عملیات، ما کمترین تلفات را در کل جنگ داشتیم و در عین حال، بیشترین تعداد اسیر را نیز از دشمن گرفتیم. این نشان میدهد که وقتی ایمان و روحیه الهی حاکم باشد، پیروزیهای غیرممکن محقق میشوند. این پیروزی بزرگی بود که با هیچ مقیاسی نمیشد پیشبینی یا اندازهگیری کرد.
وی که خود نیز به عنوان یک سرباز در آن ماجرا حضور داشت، خاطراتی جانسوز را مرور کرد: آنچه از ذهن من مانده، لحظاتی است که بچهها کنار ما شهید می شدند روابط آنها آنقدر نزدیک بود که گویی هر کدام عضوی از بدن یا خانوادهی دیگری بودند. آنها افقی را میدیدند که شبیه نگاه اباعبدالله (ع) و اصحاب ایشان در روز عاشورا بود.
موسوی در پایان تأکید کرد: به نظر من، مهمترین بخش ماجرا، جنبههای معنوی است نه تاکتیکها یا برنامهریزیهای نظامی که البته همهی آنها با دقت و تدبیر عالی انجام شده بود. زیبایی کار به همین بخش معنوی برمیگردد و همینطور هم امروز در حال تکرار است. ما امروز هم شاهدیم که چگونه این روحیه و ایمان، همچنان زنده و پابرجاست و درسهای بزرگی به ما میدهد.
این اظهارات در حالی بیان شد که سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، به عنوان نمادی از ایستادگی و پیروزی نهایی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان همواره در تقویم ملی ایران گرامی داشته میشود.
