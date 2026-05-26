خبرگزاری مهر، گروه استانها: عرفه به عنوان قله معرفت و عید قربان به عنوان اوج فداکاری، فراتر از دو مناسبت تقویمی، یک ساختارِ تمدنساز برای پیوند دادن معنویت به مسئولیت هستند، در حالی که عرفه بر بصیرتافزایی و بازگشت به خویشتن تأکید دارد و عید قربان گرهگشایی از خلق را به عنوان تبلور عینی ایمان معرفی میکند.
به گفته کارشناسان مذهبی، میتوان با سلاح دعا و روحیه قربانی، بنبستهای فردی را شکست و به افقهای روشن اجتماعی دست یافت.
ضرورت بهرهگیری از روح عرفه برای پیوند با ولایت
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، روز عرفه را یکی از نورانیترین مقاطع سال برای تحول درونی دانست و افزود: روز عرفه نماد بازگشت انسان به فطرت خویش است، اگر در عید قربان سخن از ذبح تعلقات است، در عرفه سخن از شناخت تعلقات است، چرا که تا انسان به مقام معرفت نائل نشود، نخواهد توانست در قربانگاه، از اسماعیلهای نفس خود بگذرد.
حجت الاسلام جعفر رحیمی با استناد به مضامین بلند دعای حضرت سیدالشهدا (ع) تصریح کرد: دعای عرفه تنها یک مناجات ساده نیست، بلکه کلاسی عالی برای آموزش توحید و دشمنشناسی است.
وی افزود: در این دعا، امام حسین (ع) به ما میآموزند که چگونه با عقلانیت وحیانی، بر تمام وابستگیهای مادی غلبه کنیم. نیاز کنونی جامعه ما، بهویژه نسل جوان، چنگ زدن به این ریسمان معنوی برای مصون ماندن از لغزشهای فکری و اخلاقی است.
امام جمعه ساوه با تأکید بر اینکه روز عرفه مقدمه واجب و ایستگاه اصلی خودشناسی برای رسیدن به خداشناسی است، گفت: حقیقت این روز بزرگ، بیدار کردن عقلانیت وحیانی و استمداد از قدرت لایزال الهی برای عبور از تاریکیهای نفس است.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی عرفه گفت: اجتماع مردم در روز عرفه برای استغاثه جمعی، روح وحدت و همدلی را در جامعه تزریق میکند و یکی از اهداف دعا در این روز، طلب خیر برای امت اسلامی و گرهگشایی از مشکلات همنوعان است.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: همانگونه که در عید قربان بر «مواسات» تأکید شده، در روز عرفه نیز معرفت حاصل از دعا باید ما را به سوی رسیدگی به دردمندان و تقویت پیوندهای برادری سوق دهد.
وی با تبیین رابطه میان عرفه، قربان و غدیر گفت: سلسلهمراتب کمال از عرفه آغاز میشود، عرفه روزِ شناخت ، قربان روزِ پاکسازی و غدیر روزِ به ثمر نشستن این مسیر در سایه ولایت است.
امام جمعه ساوه ادامه داد: کسی که در عرفه به معرفت امام دست نیابد، در غدیر نیز حقیقت ولایت را درک نخواهد کرد، بنابراین این روزها فرصتی طلایی برای بازخوانی هویت دینی و سیاسی ما تحت پرچم ولایت است.
حجتالاسلام رحیمی با دعوت از مردم ولایتمدار ساوه برای حضور در مراسم پرفیض دعای عرفه، اظهار کرد: طنین استغفار و نیایش در این روز، مایه اقتدار معنوی، دفع بلاها و جلب رحمت الهی برای کشور و جهان اسلام، بهویژه نصرت مردم مظلوم خواهد بود.
روز عرفه؛ میعادگاه معرفت و بستر شناسایی اسماعیلهای نفس
استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه رفیع روز عرفه در نظام تربیتی و عرفانی اسلام اظهار کرد: عرفه، روزِ «شناخت» است و تا معرفت حاصل نشود، ایثار و قربانی کردن معنا نمییابد، در واقعه عظیم حج، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت هاجر (س) و اسماعیل (ع) پیش از آنکه به مسلخ بروند، در کلاس معرفت عرفات شرکت کردند تا بیاموزند که بندگی تراز، در گرو صبر و تسلیم آگاهانه است.
زهرا خاطری با تأکید بر لزوم شناسایی موانع بندگی در این روز تصریح کرد: عید قربان زمان ذبح ، اما روز عرفه زمانِ شناسایی اسماعیلهای نفس است، هر انسانی دلبستگیهایی دارد که گاهی میان او و فرمان الهی فاصله میاندازد، عرفه به ما فرصت میدهد که در خلوت با پروردگار، این وابستگیها را شناسایی کنیم تا برای رسیدن به مقام رضا، آماده فدا کردن آنها در راه محبوب حقیقی شویم.
وی افزود: اگر معرفت عرفاتی حاصل شود، پیروزی در جهاد اکبرِ روز عید تضمین خواهد شد.
خاطری با اشاره به نقش الگویی حضرت هاجر (س) در این مسیر معنوی گفت: همراهی صبورانه حضرت هاجر در بیابانهای عرفات و مشعر، رکن اصلی تکوین حماسه ابراهیمی بود، ایشان مظهر ایستادگی و ولایتپذیری هستند.
وی ادامه داد:بانوان جامعه ما با الگوگیری از این بانوی بزرگ در روز عرفه، باید روحیه دعا، تضرع و دشمنشناسی را در خانواده نهادینه کنند تا فرزندانی تربیت شوند که در برابر تهاجمات فرهنگی، هویت ابراهیمی خود را حفظ کنند.
این کارشناس مذهبی با اشاره به ابعاد اجتماعی دعای عرفه تصریح کرد: حقیقت نیایش در این روز، تنها یک ارتباط فردی نیست، بلکه رسیدن به این درک است که همگی بندگان یک پروردگاریم،این معرفت باید به «ایثار اجتماعی» ختم شود و باید اذعان کرد در جامعهای که روح عرفه در آن جاری باشد، درد نیازمندان به درستی درک میشود و مردم پیش از رسیدن به روز عید، دلهای خود را با یاری رساندن به مستمندان برای پذیرش رحمت الهی آماده میکنند.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: روز عرفه، نخستین گام در مسیر نیل به حقیقت غدیر است، کسی که در صحرای معرفت عرفه، امام زمان(عج) خود را بشناسد و بر نفس خویش غالب شود، شایستگی حضور در خیمه ولایت را پیدا خواهد کرد، بنابراین عرفه گذرگاهی است که از معرفت آغاز، از قربانی کردن نفس میگذرد و به ولایت مطلقه الهی ختم میشود.
روز عرفه فرصتی برای بازگشت به خویشتن و تقویت پیوند با ولایت است
امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن روز عرفه، با اشاره به جایگاه ممتاز این روز در فرهنگ ناب اسلامی اظهار کرد: عرفه روز معرفت است که از شناخت پروردگار آغاز شده و به شناخت وظایف انسانی و اجتماعی ختم میشود، این روز، فرصتی استثنایی برای زدودن زنگار از دلها و بازگشت به فطرت پاک الهی است.
حجتالاسلام علی بدرخانی با اشاره به مضامین بلند دعای حضرت سیدالشهدا (ع) در روز عرفه تصریح کرد: این دعای شریف تنها یک مناجات فردی نیست، بلکه یک دوره کامل توحیدشناسی، دشمنشناسی و شکرگزاری است، اباعبدالله الحسین (ع) در این دعا به ما میآموزند که انسان در هیچ حالتی نباید از حضور خدا غافل شود.
وی افزود: نیاز کنونی نسل جوان ، آشنایی با این مفاهیم عمیق است تا در برابر هجمههای فرهنگی، به یک دژ مستحکم معنوی مجهز شوند.
حجتالاسلام بدرخانی با اشاره به پیوند معنوی عرفه و قیام عاشورا گفت: عرفه مقدمه کربلاست، کسی که در روز عرفه به معرفت حقیقی دست یابد، در روز عاشورا پای ولایت میایستد، اکنون نیز بهرهگیری از برکات این روز میتواند بصیرت جامعه را در تشخیص حق از باطل افزایش دهد.
وی افزود: عرفه به ما میآموزد که راه سعادت جامعه، از مسیر بندگی خدا و اطاعت از ولیّ خدا میگذرد.
حجت الاسلام بدرخانی با بیان اینکه دعای عرفه از معتبرترین و غنی ترین مضامین معرفتی و توحیدی است، گفت: آخرین سیر تکامی بشر، اعتراف به عجز است و روز عرفه و دعای عرفه، نماد و سمبلی از این معرفت و عجز است، دعای عرفه و ملحقات آن، در اوج معانی عرفانی قرار دارد بطوری که برخی جملات آن عارفان و حکیمان را دچار بهت و شگفتی کرده است.
امام جمعه موقت ساوه با تأکید بر ضرورت حضور پرشور مردم در مراسم قرائت دعای عرفه اظهار کرد: اجتماعات معنوی در این روز، مایه خیر و برکت برای شهر و کشور است، استغفار دستجمعی و تضرع به درگاه الهی، بلاها را دور کرده و روحیه امید و آرامش را در جامعه تزریق میکند.
