عرضه ۹۳ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، ۹۳ هزار و ۹۴۹ تن انواع محصولات فولادی امروز (۱۳ خرداد) در بورس‌کالا عرضه شد؛ این عرضه شامل ۴ محصول فولادی از جمله میلگرد، ورق‌گرم، ورق رنگی و ورق قلع‌اندود بوده است.

براساس این اطلاعیه، در مجموع ۹۳ هزار و ۹۴۹ تن محصول فولادی عرضه شد که در این میان، میلگرد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۷۱ هزار و ۶۰۹ تن میلگرد با قیمت پایه ۵۹۷ هزار و ۲۶۹ ریال عرضه شد.

در اطلاعیه عرضه بورس کالا آمده است، ۱۹ هزار و ۳۴۰ تن وررق‌گرم با قیمت پایه ۸۲۲ هزار و ۲۶۲ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

همچنین، ۲ هزار تن ورق رنگی نیز با قیمت پایه یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۲۶ ریال عرضه شد.

یک هزار تن ورق قلع‌اندود با قیمت پایه یک میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۶ ریال در دسترس خریداران قرار دارد.