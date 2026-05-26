۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

خواب آلودگی پسر جوان جان پدر ۸۰ ساله اش را گرفت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک خودرو و درگذشت یک مرد ۸۰ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی خانی اظهار کرد: صبح سه شنبه بر اثر واژگونی یکدستگاه سواری پراید در آزادراه قزوین رشت، متاسفانه عضوی از یک خانواده مجروح و پدر ۸۰ ساله آنها نیز، در دم جان خود را از دست داد.

وی افزود: برابر بررسی کارشناسان پلیس راه ، علت تصادف ، عدم توجه به جلو راننده سواری پراید به علت خستگی و خواب آلودگی اعلام شده است.

تقی خانی گفت: متاسفانه توصیه های پلیس در خصوص عدم رانندگی با حالت خستگی و خواب آلودگی و استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب خودرو، توسط برخی رانندگان نادیده گرفته شده که باعث ایجاد حوادث غیر قابل جبرانی برای خود و خانواده می شود.

وی در پایان توصیه کرد: رانندگان به ازای هر دو ساعت رانندگی می بایست ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در مکانی امن مانند ایستگاه های امنیت و سلامت و مجتمع های خدماتی رفاهی توقف و استراحت نمایند تا بتوانند بدون خطر ادامه مسیر داده و سالم به مقصد برسند.

