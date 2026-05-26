منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از طغیان آفات در مناطق بیابانی اظهار کرد: در اثر تشدید شرایط خشکسالی، تنش‌های دمایی در فصل بهار و تغییرات اقلیمی گسترده، شاهد فعالیت مجدد آفت ملخ کوهاندار در مناطق شمالی استان هستیم.

وی افزود: به منظور پیشگیری از بروز خسارات جدی به پوشش گیاهی مناطق کویری، عملیات ردیابی و پایش دقیق این آفت در سطح ۱۱۰۰ هکتار از تاغ‌زارهای شهرستان‌های شمالی انجام شده و بلافاصله عملیات سم‌پاشی کانون‌های آلوده در دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات مناطق تحت عملیات سم‌پاشی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره جغرافیای اجرای این طرح تصریح کرد: در حال حاضر عملیات سم‌پاشی و مهار آفت در عرصه‌های بیابانی و تاغ‌زارهای شمال «سفیدشهر» و شرق «آران و بیدگل»، بخش «امام‌زاده» شهرستان نطنز و همچنین بخش «زواره» شهرستان اردستان توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال اجراست.

شیشه‌فروش تأکید کرد: این عملیات ضربتی با هدف کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط، با قوت ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه سال جاری استمرار یابد.

نقش حیاتی تاغ‌زارها در مهار ریزگردها و فرسایش بادی

وی در ادامه به اهمیت استراتژیک حفظ پوشش گیاهی در شمال استان اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: در شهرستان آران و بیدگل به‌منظور کنترل کانون‌های فرسایش بادی، بالغ بر ۹۷ هزار هکتار جنگل‌های دست‌کاشت تاغ ایجاد شده است. همچنین در بخش‌های زواره اردستان و امام‌زاده نطنز نیز بیش از ۸۰ هزار هکتار تاغ‌زار وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: این جنگل‌های دست‌کاشت سهم بسزایی در کنترل بیابان‌زایی و مقابله با خیزش ریزگردها در منطقه دارند. هرگونه آسیب به این عرصه‌ها توسط آفاتی نظیر ملخ کوهاندار، می‌تواند پایداری زیست‌محیطی منطقه را به خطر انداخته و موجب افزایش گرد و غبار شود.

ضرورت حفاظت همگانی از سرمایه‌های طبیعی

شیشه‌فروش با بیان اینکه حفاظت و نگهداری از تاغ‌زارها به لحاظ سهم آن‌ها در تعدیل شرایط بیابانی بسیار حائز اهمیت است، یادآور شد: تیم‌های پایش و ردیابی به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور دارند تا از سلامت این سرمایه‌های ملی دفاع کنند.

وی از مردم و جوامع محلی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه کانون جدید آلودگی یا طغیان ملخ در عرصه‌های طبیعی، مراتب را سریعاً به یگان‌های حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.