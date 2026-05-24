به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، شهرداری تبریز در راستای ایجاد فضای با نشاط اجتماعی و گرامیداشت این عید بزرگ، اقدام به برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در سطح کلان‌شهر تبریز کرده است.

این رویداد که با مشارکت گسترده نهادهای فرهنگی برگزار می‌شود، با جوایز نفیس و برنامه‌های جانبی همراه خواهد بود. طبق اعلام مسئولان برگزاری، از جمله هدایای در نظر گرفته شده برای شرکت‌کنندگان، ۳۱۳ کمک‌هزینه سفر به کربلای معلی و ۳۱۳ دستگاه دوچرخه است که به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

علاوه بر این، در اقدامی ویژه برای ترویج سنت حسنه ازدواج، شهرداری تبریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان هدیه نقدی برای زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها مصادف با عید غدیر خم باشد، در نظر گرفته است.

براساس اعلام شهرداری تبریز، پیاده‌روی خانوادگی عید غدیر خم روز ۱۴ خرداد برگزار می‌شود. حرکت شرکت‌کنندگان از مبادی تعیین‌شده ساعت ۱۵ آغاز و تجمع نهایی در مقصد ساعت ۱۷ اعلام شده است.

مسیرهای راهپیمایی به این شرح است: مسیر اول از چهارراه فجر به سمت سنگفرش ارتش شمالی و مسیر دوم از چهارراه شهید بهشتی به سمت سنگفرش ارتش شمالی خواهد بود.

همچنین شهروندان تبریزی برای شرکت در این مراسم و حضور در قرعه‌کشی جوایز، باید کد ملی خود را به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۶۶۵۶۶ ارسال کنند.