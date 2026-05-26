به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، انگلیس روز سه‌شنبه بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه شبکه‌های ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرقانونی که لندن مدعی است مسکو از آنها برای دور زدن تحریم‌های غرب و تأمین مالی جنگ در اوکراین استفاده می‌کند، اعمال کرد.

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های جدید، پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال و «شبکه A۷» » را هدف قرار می‌دهد که لندن آن را به کمک به انتقال وجه و خرید کالا برای روسیه و دور زدن محدودیت‌های مالی متهم می‌کند.

طبق این بیانیه، این تحریم‌ها شامل ۱۸ مورد است.

وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرده است که این شبکه‌ها علی‌رغم تحریم‌های غرب که از زمان آغاز جنگ در اوکراین بر اقتصاد روسیه اعمال شده است، برای انتقال وجه، تأمین مالی جنگ و تأمین نیازهای لجستیکی و تجاری استفاده می‌شوند.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، گفت: کرملین اگر فکر می‌کند می‌تواند با پنهان شدن در پشت شبکه‌های ارزهای دیجیتال و سیستم‌های مالی مخفی، تحریم‌ها را دور بزند، در توهم است!

تحریم‌های جدید در حالی اعمال می‌شوند که کشورهای غربی همزمان با جنگ جاری در اوکراین و تشدید حملات بین دو طرف، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت‌های مالی بین‌المللی، فشار اقتصادی خود را بر روسیه تشدید می‌کنند.