آغاز به کار هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمدصادق قنادزاده با اشاره به برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، گفت: کمیسیون فرصتی بی‌نظیر برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان است. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، مذاکرات تجاری را هدایت کرده و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی را شناسایی می‌کند.

وی با بیان اینکه در این کمیسیون، هیأتی ۳۵ نفره از جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، افزود: کارشناسان ما ضمن بررسی فرصت‌های صادراتی و وارداتی، راهکارهای عملیاتی متعددی ارائه می‌دهند که شامل توسعه تولید مشترک و افزایش صادرات به کشورهای ثالث، تسهیل تجارت و ارتقای نظام داوری بین فعالان اقتصادی، اعتبارسنجی تجار و بازرگانان و تقویت مباحث مالی، گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی، و همچنین حمایت از مناطق آزاد و رفع مشکلات واحدهای مستقر در آن‌ها است.

قنادزاده با اشاره به جایگاه رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان، تصریح کرد: رایزن بازرگانی با ارائه اطلاعات بازار، شناسایی فرصت‌ها و موانع تجاری و ارتباط نزدیک با مقامات محلی و بخش خصوصی، نقش مهمی در عملیاتی شدن توافقات دارد. حضور فعال رایزن بازرگانی امکان دستیابی به توافقات عملی و تحقق اهداف اقتصادی دو کشور را به طور ملموس افزایش می‌دهد.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران، مذاکرات کارشناسی این کمیسیون طی دو روز جاری ادامه خواهد داشت. موضوعات مرتبط با تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، معدن، کشاورزی و بهداشت در دستور کار قرار دارد. جلسه پایانی کمیسیون روز چهارشنبه، برگزار و تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا خواهد رسید.

قنادزاده تاکید کرد: اجرای تفاهمات به امضا رسیده، ظرفیت بالایی برای رشد تولید مشترک، توسعه صادرات به کشورهای ثالث و گسترش خدمات فنی و مهندسی دارد و می‌تواند تأثیر مثبت و پایدار در اقتصاد دو کشور و به نفع فعالان اقتصادی و بازرگانان هر دو طرف باشد.