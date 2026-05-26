به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار، سفیر اسپانیا، با اشاره به فرصت‌های خوب تجاری دو کشور، آمادگی کامل ایران را برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها در زمینه توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و اعزام هیات‌های تجاری اعلام کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ملت ایران خواهان استیفای حقوق بین‌المللی خود است، افزود: به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن زیاده‌خواهی‌ها، صلح در دسترس باشد؛ و ملت ایران برای این حق همواره مقاوم و با استقامت خواهد ماند.

معاون وزیر صمت ابراز امیدواری کرد که به‌زودی شرایط برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی هموار شود.

در این دیدار سفیر اسپانیا نیز دوری مرزها را مانع توسعه روابط تجاری ندانست و بر ایجاد حوزه جدید تجاری تاکید کرد.

بندیتو گاسپار بر توسعه مراودات تجاری با شهرهای مختلف ایران و اسپانیا تاکید کرد و افزود: مبادی و مقاصد تجاری را می‌توان به شهرهای مختلف دو کشور گسترش داد.

او همچنین خواستار فعال‌سازی کمیسیون مشترک پیشین ایران و اسپانیا شد.

گفتنی است، در این دیدار معاون سفیر اسپانیا و رایزن بازرگانی این کشور و همچنین معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و سرپرست دفتر اروپا و آمریکا این سازمان حضور داشتند.