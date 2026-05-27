عید قربان بازگشت انسان به حقیقت بندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در خطبه‌های نماز عید قربان در مسجد امام حسین (ع) بیرجند اظهار کرد: در بسیاری از ملت‌ها و فرهنگ‌ها، عیدها بیشتر جنبه تشریفاتی و ظاهری دارد اما در اسلام همه مناسبت‌ها بر پایه حکمت الهی و تربیت انسان تعریف شده است.

وی با بیان اینکه انسان در مسیر زندگی دچار فرسایش فکری، اخلاقی و فرهنگی می‌شود، افزود: انسان تحت تأثیر نفس اماره و وسوسه‌های شیطانی ممکن است از مسیر اصلی فاصله بگیرد و به همین دلیل نیازمند بازگشت به حقیقت وجودی خود است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به مفهوم عید در اسلام گفت: عید به معنای «عود» و بازگشت است؛ بازگشت به خویشتن واقعی و بازگشت به مسیر بندگی خداوند.

وی ادامه داد: عبادت‌هایی مانند نماز، روزه و دیگر مناسک الهی، مراحل مختلف خودسازی انسان هستند و از نماز فردی تا نماز جمعه و اجتماع بزرگ مسلمانان در مسجدالحرام، همه برای تربیت انسان بر اساس معیارهای الهی شکل گرفته‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آثار معنوی ماه رمضان بیان کرد: ماه مبارک رمضان میدان تمرین بندگی و تقواست و انسان پس از یک ماه عبادت، به تعالی روحی و التزام عملی به ارزش‌های انسانی و الهی دست می‌یابد.

آیت الله عبادی عید ولایت را بزرگ‌ترین عید اسلامی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله برای انسان، ورود به ولایت الهی و رهایی از وابستگی‌هایی است که او را از رضای خداوند دور می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا یعنی انسان در همه تصمیم‌ها و رفتارهای خود، فرمان الهی را ملاک عمل قرار دهد و از مسیر بندگی خارج نشود.

امام جمعه بیرجند با اشاره به نظم حاکم بر جهان هستی گفت: همه موجودات عالم بر اساس قانون و نظم الهی حرکت می‌کنند اما اگر انسان از مسیر انسانیت فاصله بگیرد گرفتار ظلم، بی‌قانونی و سقوط خواهد شد.

وی ادامه داد: ظلم‌ها و جنایت‌هایی که امروز در جهان رخ می‌دهد نتیجه دوری انسان از حقیقت و تقوای الهی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آینده جهان بر اساس وعده‌های الهی افزود: جهان سرانجام به سمت عدالت و عقلانیت حرکت خواهد کرد و امروز نیز نشانه‌های بیداری و عدالت‌خواهی در میان ملت‌ها مشاهده می‌شود.

آیت الله عبادی همچنین با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در بیداری ملت‌ها گفت: امام خمینی(ره) با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، الگویی مستقل و الهام‌بخش برای آزادی‌خواهان جهان ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: ایستادگی ملت ایران تنها دفاع از یک کشور نیست بلکه مقابله با سلطه و ظلم جهانی و دفاع از کرامت انسانی در برابر استکبار است.