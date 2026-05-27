قربان جشن عبودیت؛ ملت ایران انتظار پاسخ قاطع به هرگونه تعرض را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان شهرستان خرم‌آباد صبح چهارشنبه به امامت حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، در مصلی الغدیر برگزار شد.

عید قربان؛ جشن عبودیت و پیروزی معنوی

امام جمعه خرم‌آباد عید قربان را روز جشن عبادت، معنویت و پیروزی دانست و اظهار کرد: پشت سر گذاشتن دهه نخست ذی‌الحجه و عبادت‌های این ایام، نوعی سیر و سلوک معنوی و موفقیت در مسیر بندگی الهی است.

عید قربان؛ نماد اطاعت حضرت ابراهیم(ع) از فرمان خداوند

شاهرخی با اشاره به امتحانات الهی حضرت ابراهیم(ع) افزود: حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن پس از عبور موفق از آزمون‌های الهی و تبعیت کامل از فرمان خداوند، به مقام امامت نائل شد و عید قربان نماد این پیروزی و تسلیم در برابر اراده الهی است.

مؤمنان همواره نیازمند هدایت مستمر الهی هستند

امام جمعه خرم‌آباد با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: مؤمنان حتی با وجود ایمان و عمل صالح، همواره نیازمند هدایت مستمر الهی هستند و خداوند آنان را در مسیر سعادت، از لغزش‌ها و پرتگاه‌ها حفظ می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، نمازگزاران را به ایمان، عمل صالح، انجام واجبات، ترک محرمات و دوری از شبهات فراخواند و گفت: تنها در سایه این مسیر است که هدایت الهی همواره همراه انسان خواهد بود.

احسان و نیکوکاری؛ توشه حقیقی معاد

شاهرخی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) مبنی بر خوشا به حال کسانی که به بندگان خدا نیکی می‌کنند، اظهار کرد: عمر انسان محدود است و آنچه برای آخرت باقی می‌ماند، اعمال خیر، احسان و خدمت به مردم خواهد بود.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: کمک به رفع مشکلات مردم در حوزه‌هایی همچون تأمین و تعمیر مسکن، کمک‌های معیشتی، درمانی و کاهش آلام جامعه باید همواره در دستور کار مسلمانان و شیعیان باشد.

دهه ولایت؛ فرصتی برای تعمیق معارف دینی

نام غدیر، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) همواره با احسان و نیکوکاری همراه بوده

شاهرخی با اشاره به قرار گرفتن در ایام منتهی به عید غدیر اظهار کرد: این روزها فرصت مهمی برای معرفت‌افزایی، تحکیم باورهای دینی و ترویج آموزه‌های امامت و ولایت در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: نام غدیر، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) همواره با احسان و نیکوکاری همراه بوده و شاد کردن دل مؤمنان، موجب خشنودی اهل‌بیت(ع) و امام عصر(عج) خواهد شد.

پیام رهبر انقلاب به حجاج و الگوی حج ابراهیمی

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج بیت‌الله‌الحرام گفت: معظم‌له در این پیام بر ذکرهای توحیدی، پیوند آموزه‌های حج با زندگی اجتماعی مسلمانان و حرکت از زندگی مادی به مسیر سعادت دنیوی و اخروی تأکید کردند.

شاهرخی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران را الگویی از حج ابراهیمی دانستند؛ حرکتی که ملت ایران با شعار «الله‌اکبر» و با کنار زدن سلطه‌پذیری، در برابر استبداد داخلی و حامیان خارجی آن ایستاد.

دوران سلطه آمریکا بر منطقه به پایان رسیده است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز معادلات منطقه تغییر کرده و دوران سلطه آمریکا بر منطقه و استفاده از کشورهای منطقه به‌عنوان پایگاه و سپر امنیتی به پایان رسیده است.

مطالبه شفافیت در مذاکرات و پاسخ قاطع به تهدیدات

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: مسئولان و مذاکره‌کنندگان باید این واقعیت را مبنا قرار دهند که «عقربه زمان به عقب بازنمی‌گردد» و مذاکرات نیز باید بر پایه عزت، اقتدار و منافع ملت ایران دنبال شود.

ملت ایران انتظار دارد هرگونه تعرض با پاسخ قاطع و مقتدرانه مواجه شود

شاهرخی با اشاره به نقض آتش‌بس از سوی دشمنان اظهار کرد: این اقدامات بار دیگر چهره واقعی و بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرد و ملت ایران انتظار دارد هرگونه تعرض با پاسخ قاطع و مقتدرانه مواجه شود.

نیروهای مسلح آماده اجرای تدابیر فرمانده کل قوا

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تقدیر از آمادگی نیروهای مسلح و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و پاسخ سریع و قاطع به هرگونه تهدید هستند.

مردم انتظار اطلاع‌رسانی شفاف از روند مذاکرات دارند

شاهرخی با بیان اینکه ملت ایران به مذاکره‌کنندگان اعتماد دارد، خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند بیش از گذشته در جریان پیام‌ها، رفت‌وآمدها و روند مذاکرات قرار گیرند و اطلاع‌رسانی شفاف‌تری صورت گیرد تا تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود.

شاهرخی در پایان با دعا برای عزت ملت ایران، پیروزی محور مقاومت، نابودی رژیم صهیونیستی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، از خداوند خواست خیرات و برکات خود را بر امت اسلامی نازل فرماید.