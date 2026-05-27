ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از رهبری در شرایط کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید قربان که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، ضمن تبریک این عید بزرگ به مسلمانان، اظهار کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم این عید بزرگ را برای همه امت اسلامی مبارک قرار دهد و مجاهدانی را که در میدانهای مختلف در برابر استکبار جهانی ایستادگی میکنند، مشمول نصرت و عنایت الهی سازد.
وی با اشاره به ابعاد معرفتی و تربیتی عید قربان بیان کرد: این عید بزرگ اسلامی سرشار از پیامها و درسهای انسانساز است که یکی از مهمترین آنها معرفی حضرت ابراهیم(ع) به عنوان اسوهای کامل برای بشریت به شمار میرود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران افزود: حضرت ابراهیم(ع) در عرصههای مختلف زندگی اعم از امتحانات مالی، جانی و خانوادگی سربلند بیرون آمد و به واسطه همین بندگی خالصانه، به مقام والای خلیلاللهی نائل شد.
وی ادامه داد: آنچه در سیره این پیامبر بزرگ الهی برجسته است، روح تسلیم در برابر فرمان پروردگار و آمادگی برای عبور از خواستههای نفسانی در مسیر رضایت الهی است.
عید قربان درس بزرگ گذشت و ایثار است
اجاقنژاد با تأکید بر اینکه عید قربان جلوهای از ایثار و گذشت در مسیر بندگی خداوند است، گفت: انسان برای دستیابی به مراتب بالاتر معنوی ناگزیر است از بخشی از تعلقات و خواستههای خود عبور کند و این حقیقتی است که همواره مورد توجه اولیای الهی و بزرگان دین قرار داشته است.
وی خاطرنشان کرد: امید است خداوند متعال در این روز بزرگ، همه مسلمانان را به مسیری هدایت کند که رضایت الهی در آن نهفته است و زمینه تعالی معنوی جامعه اسلامی بیش از پیش فراهم شود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه با اشاره به وظایف دینی و اجتماعی مسلمانان در مقاطع مختلف اظهار کرد: هر انسانی مکلف است وظیفهای را که خداوند بر عهده او قرار داده به درستی انجام دهد و نسبت به مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود بیتفاوت نباشد.
وی افزود: امروز یکی از مهمترین ضرورتها، حفظ همدلی، برادری و حضور در کنار یکدیگر در عرصههای مختلف اجتماعی است و جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد
لزوم حرکت در مسیر رهنمودهای رهبری
اجاقنژاد با تأکید بر اهمیت تبعیت از رهبری و صیانت از انسجام جامعه اسلامی بیان کرد: استمرار حرکت در مسیر انقلاب اسلامی و انجام صحیح وظایف دینی و اجتماعی، نیازمند توجه به رهنمودهای رهبری و حفظ همبستگی در جامعه است.
وی تصریح کرد: جامعه اسلامی زمانی میتواند در برابر تهدیدها و دشمنیها موفق عمل کند که وحدت، همدلی و پایبندی به ارزشهای دینی در آن تقویت شود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در پایان با دعا برای عزت و سربلندی مسلمانان جهان، از خداوند متعال خواست امت اسلامی را در مسیر حق و عدالت ثابتقدم بدارد و مجاهدان جبهه مقاومت را مورد حمایت و تأیید الهی قرار دهد.
نظر شما