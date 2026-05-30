به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای صبح امروز شنبه جلسه‌ای را برای بررسی اعتراض باشگاه‌ها به آرای صادره از سوی کمیته بدوی برگزار می‌کند که مهم‌ترین پرونده روی میز اعضا به باشگاه سپاهان اصفهان اختصاص دارد.

کمیته بدوی پیش از این به دلیل عدم ارائه ترازنامه مالی، مجوز حرفه‌ای سپاهان را صادر نکرده بود که باعث شد یکی از مدعیان اصلی فوتبال ایران در آستانه از دست دادن فرصت حضور در رقابت‌های آسیایی قرار بگیرد.

با این حال کمیته استیناف قرار است پرونده این باشگاه را دوباره مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که طبق رویه و مقررات جاری صدور مجوز حرفه‌ای، باشگاه سپاهان امکان بارگذاری مجدد مدارک و مستندات جدید را ندارد و تنها می‌تواند با ارائه لایحه دفاعی و توضیحات تکمیلی از پرونده خود دفاع کند.

اهمیت این پرونده از آن جهت است که سپاهان پیش از توقف مسابقات لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی کشور و در پایان هفته بیست‌ودوم در جایگاه سوم جدول قرار داشت. همچنین بر اساس تصمیم سازمان لیگ، نتایج همان مقطع ملاک معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های فصل آینده آسیا قرار گرفته و سپاهان یکی از تیم‌های معرفی شده برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب می‌شود.

از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس نیز با حساسیت ویژه روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند. سرخپوشان معتقدند در صورت ادامه رقابت‌های لیگ برتر شانس بالایی برای کسب سهمیه آسیایی داشتند و توقف مسابقات و محدودیت زمانی تعیین شده از سوی AFC این فرصت را از آنها گرفته است.

از همین رو گفته می‌شود مدیران پرسپولیس در صورت صدور مجوز حرفه‌ای برای سپاهان، موضوع را از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری خواهند کرد تا نحوه صدور مجوز برای این باشگاه و حتی باشگاه استقلال مورد بازبینی قرار گیرد.

حالا باید منتظر ماند و دید خروجی جلسه امروز کمیته استیناف چه خواهد بود؛ تصمیمی که نه تنها سرنوشت سپاهان بلکه ترکیب نهایی نمایندگان فوتبال ایران در فصل آینده رقابت‌های آسیایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.