تشریح جنایات جنگی علیه غیرنظامیان ایران در نشست ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در جمع بیش از ۳۰ نفر از مدیران ارشد، مسئولان حقوق بشردوستانه و عملیات و برنامهریزان فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر در ژنو، ابعاد فاجعهبار جنگ و نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه علیه ملت ایران را تشریح کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان در این نشست با تشریح گسترده خدمات، ظرفیتها و اقدامات امدادی هلالاحمر در جریان «جنگ رمضان»، از حجم گسترده جنایات و حملات صورتگرفته علیه غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی کشور پرده برداشت و تأکید کرد که بسیاری از این اقدامات، نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق روشن جنایت جنگی بوده است.
کولیوند با اشاره به حملات مستقیم به مراکز مسکونی، تجاری، درمانی، آموزشی، مراکز امدادی و پایگاههای هلالاحمر، اعلام کرد که دشمن در جریان حمله به ایران، حتی به زیرساختهای حیاتی مردم نیز رحم نکرده و مخازن سوخت، فرودگاهها، هواپیماهای مسافربری و کارخانههای تولید مواد غذایی را هدف قرار داد؛ اقداماتی که مستقیماً امنیت و جان مردم عادی را نشانه گرفته بود.
وی همچنین به شهادت کودکان و افراد بیگناه، از جمله کودکان مدرسه میناب اشاره و صحنههایی از مظلومیت مردم و امدادگران ایرانی را روایت کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در بخش دیگری از سخنان خود، حمله به امدادگران و تجهیزات امدادی را از تلخترین جلوههای این جنایات دانست و تأکید کرد که در جریان عملیات امدادرسانی، بالگرد هلالاحمر، آمبولانسها و خودروهای نجات هدف حملات هوایی قرار گرفتند و شماری از داوطلبان فداکار هلالاحمر در مسیر خدمت و نجات جان انسانها به شهادت رسیدند.
کولیوند همچنین با تأکید بر مسئولیت نهادهای بینالمللی در قبال این فجایع، از پیگیریهای حقوقی و مستندسازی جنایات از طریق سازوکارهای بینالمللی خبر داد و خواستار اقدام قاطع نهادهای جهانی برای محکومیت و پیگیری حقوقی این حملات شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همچنین گزارشی از اقدامات گسترده انساندوستانه این جمعیت در حوزه آموزش، مشاورههای روانی، ارتقای تابآوری اجتماعی، توزیع داروهای خاص، خدمات توانبخشی و حمایت از آسیبدیدگان جنگ ارائه و تاکید کرد که هلالاحمر ایران، حتی در سختترین شرایط، لحظهای از خدمت به مردم غافل نشده است.
وی در این نشست، بر ضرورت تبیین دقیق جنایات جنگی و انتشار گسترده مستندات آن برای همه نهادهای بینالمللی، رؤسای جمعیتهای ملی و افکار عمومی جهان تأکید کرد تا حقیقت آنچه بر مردم و امدادگران ایرانی گذشته است، بدون تحریف در حافظه جهانی ثبت شود.
مدیران و مسئولان فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر در پایان این نشست، با اعلام همبستگی و حمایت قاطع از جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت افزایش کمکها، توسعه همکاریهای بشردوستانه و حمایت جدی از مأموریتهای انسانی هلالاحمر ایران تأکید کردند و خواستار تداوم پیگیریهای بینالمللی برای دفاع از حقوق مردم و امدادگران ایرانی شدند.
مدیران و مسئولان ارشد فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر با تمجید از توان عملیاتی، آمادگی میدانی و اقدامات شجاعانه نیروهای امدادی و جوانان داوطلب جمعیت هلالاحمر ایران، عملکرد این جمعیت را در بحرانها و شرایط جنگی «کمنظیر» توصیف کردند و با اشاره به حضور فداکارانه امدادگران ایرانی در سختترین و خطرناکترین صحنههای امدادرسانی، از روحیه ایثار، سرعت عمل، مدیریت بحران و توان حرفهای هلالاحمر ایران تقدیر و این جمعیت را یکی از قویترین، مؤثرترین و پرافتخارترین جمعیتهای ملی در سطح منطقه و جهان با سالها تجربه، سرمایه انسانی توانمند و روحیه والای انساندوستی در میان جوانان و امدادگران دانستند.
در این نشست ویدئوها و تصاویر واقعی از عملیات نجات مصدومان زنده از زیر آوار، تلاش امدادگران برای نجات جان مردم و نیز تفحص و انتقال پیکر شهدای جنگ تحمیلی برای حاضران به نمایش گذاشته شد.
نظر شما