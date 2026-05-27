کاظمی: مردم نگرانی بابت سلامت دام قربانی در اسلامشهر نداشته باشند

سید فرزاد کاظمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اسلامشهر برای ارائه خدمات عرضه دام سبک و ذبح شرعی در روز عید سعید قربان خبر داد.

کاظمی با اعلام این مطلب گفت: مرکز عرضه بهداشتی دام زنده شهرداری اسلامشهر همزمان با فرا رسیدن عید سعید قربان، آماده ارائه دام سبک به قیمت مقطوع و همچنین خدمات ذبح اسلامی و بهداشتی به شهروندان محترم است.

وی افزود: شهروندانی که تمایل به تهیه قربانی در این روز مبارک دارند، میتوانند با مراجعه به این مرکز نسبت به خرید دام مورد نظر خود اقدام کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اسلامشهر تصریح کرد: خرید و ذبح دام سبک در روز عید قربان با حضور و نظارت کارشناسان اداره بهداشت و دامپزشکی انجام میشود و شهروندان میتوانند از سلامت دام خریداریشده در این مرکز اطمینان کامل داشته باشند.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت دام متناسب با نوع و نژاد آن تعیین میشود.