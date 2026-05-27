۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

اعلام اسامی کشتی‌گیران جوان برای اردوی شیراز

اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای ۹ لغایت ۱۹ خردادماه به میزبانی شهر شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی جوانان برای حضوردر شهر شیراز به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) علیرضا امیری(فارس)

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران)

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی(خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی(فارس)

۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی(فارس) آرش محمدیان

۷۷کیلوگرم: امیر مهدی سعیدی نوا (قم )

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی(تهران)

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمدکریمی اصل (آذربایجان شرقی)

سرمربـی: حمید باوفـا

مربیان: مهرداد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز- مهدی علیزاده- ایرج نوروزی

مربی سازنده: طیب حیدری

مربیان معرفی شده توسط اندیشکده: مصطفی لهسایی (کرمان) – سجاد امیری (البرز)

مربی بدنساز : بهمن میرزایی

ماساژور: فرشید فرزان

سرپرست: امیر آذری

