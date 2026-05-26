  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

برنامه فرنگی‌کاران نوجوان در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

برنامه فرنگی‌کاران نوجوان در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

برنامه تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم‌های نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.

برنامه برگزاری این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:
چهارشنبه ۶ خردادماه:
ساعت ۱۱: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۷ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۱۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۸ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۹ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
یکشنبه ۱۰ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۱۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
کد مطلب 6841363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تیم زیر 23 سال ششمین سال پیاپی در قهرمانی اسیا شرکت نکرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها