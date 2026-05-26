به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیمهای نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.
برنامه برگزاری این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:
چهارشنبه ۶ خردادماه:
ساعت ۱۱: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۷ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۱۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۸ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۹ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
یکشنبه ۱۰ خردادماه:
ساعت ۷ لغایت ۱۰: رقابت های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
