به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، یک فرد ناشناس درباره این نشت داده در UK Visa Portal به این نشریه خبری اطلاع رسانی کرده است. به گفته این فرد وب سایت، حداقل ۱۰۰ هزار سند مربوط به افرادی که پاسپورت ها و سلفی هایشان را در وب سایت به عنوان بخشی از فرایند درخواست ویزا بارگذاری کرده بودند، فاش کرده است.

این وب سایت به دولت انگلیس ارتباط ندارد و برخی شکایت داشتند که به اشتباه به جای استفاده از وب سایت رسمی GOV.UK هزینه ای به این شرکت پرداخته اند.

اکنون تایید شده این وب سایت منبع نشت داده است و صحت داده های افشا شده نیز پس از تماس با افرادی که تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند، تایید شده است.