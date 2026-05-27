گروه «سرایا السلام» به دولت عراق ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید مقتدی صدر رئیس جریان ملی صدر عراق، از جدایی گروه مقاومت سرایا السلام از این جریان و پیوستن آن به دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

سید مقتدی صدر ضمن اعلام این موضوع با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که کشور را تهدید می‌کند، لازم شد که جدایی کامل سرایا السلام از جریان ملی شیعه و پیوستن کامل آن به دولت و فرماندهی کل تشکیلات نظامی عراق را اعلام کنیم.

وی افزود: نهادهای مدنی وابسته به سرایا به «بنیان مرصوص» تبدیل می‌شوند و هیچ مقر، سلاح، لباس، یا عنوان دیگری نخواهند داشت.

صدر ابراز امیدواری کرد که تشکیلات مربوط به حشد شعبی عراق نیز به دولت بپیوندند و سلاح خود را تحویل دهند. دولت آمریکا و عرستان سعودی طی سالهای اخیر تلاش زیادی برای خلع سلاح گروه های مقاومت در عراق که بنا به دستور سید علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق تشکیل شده، به کار گرفته اند.

با وجود حضور ارتش عراق، گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ به عراق حمله کرده و حدود یک سوم خاک این کشور را اشغال کرد. صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیت الله سیستانی منجر به تشکیل گروه های مقاومت مردمی شد که در نهایت تروریست های داعش را شکست داده و از خاک عراق بیرون راندند.

دولت آمریکا حضور این نیروها را مانعی در برابر پیشبرد اهداف خود در عراق می داند و طی سالهای اخیر تلاش زیادی برای خلع سلاح و انحلال این گروه ها انجام داده است.