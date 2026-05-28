۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

دستگیری عامل تیراندازی در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهرستان که باعث رعب و وحشت میان مردم شده بود، ماموران پلیس با اقدامات فنی و پس از هماهنگی های لازم موفق به شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در عملیاتی منسجم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرده است گفت: یک قبضه اسلحه کلت به همراه خشاب و مهمات مربوطه از وی کشف شد.

وی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد: در جمع آوری و تحویل سلاح و مهمات غیرمجاز با پلیس همکاری نمایند.

