به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه قبلی منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه مبنی بر برگزاری آزمون جایگزین برای دانش‌آموختگان خارج از کشور رشته پزشکی که مقرر بود ۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، این آزمون ۷ خردادماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.



دانش‌آموختگانی که در آزمون پیش‌کارورزی اسفندماه ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مجاز به شرکت در آن آزمون شده بودند، می‌توانستند در آزمون مذکور شرکت کنند.



افراد واجد شرایط نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و صرفاً بر اساس ثبت‌نام قبلی خود می‌توانند در آزمون مذکور حضور یابند.