  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

آزمون جایگزین دانش‌آموختگان پزشکی خارج از کشور برگزار شد

آزمون جایگزین دانش‌آموختگان پزشکی خارج از کشور برگزار شد

آزمون جایگزین دانش‌آموختگان پزشکی خارج از کشور، امروز ۷ خردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه قبلی منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه مبنی بر برگزاری آزمون جایگزین برای دانش‌آموختگان خارج از کشور رشته پزشکی که مقرر بود ۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، این آزمون ۷ خردادماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

دانش‌آموختگانی که در آزمون پیش‌کارورزی اسفندماه ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مجاز به شرکت در آن آزمون شده بودند، می‌توانستند در آزمون مذکور شرکت کنند.

افراد واجد شرایط نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و صرفاً بر اساس ثبت‌نام قبلی خود می‌توانند در آزمون مذکور حضور یابند.

کد مطلب 6843060
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها