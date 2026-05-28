به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه قبلی منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشتماه مبنی بر برگزاری آزمون جایگزین برای دانشآموختگان خارج از کشور رشته پزشکی که مقرر بود ۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، این آزمون ۷ خردادماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
دانشآموختگانی که در آزمون پیشکارورزی اسفندماه ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مجاز به شرکت در آن آزمون شده بودند، میتوانستند در آزمون مذکور شرکت کنند.
افراد واجد شرایط نیازی به ثبتنام مجدد ندارند و صرفاً بر اساس ثبتنام قبلی خود میتوانند در آزمون مذکور حضور یابند.
آزمون جایگزین دانشآموختگان پزشکی خارج از کشور، امروز ۷ خردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه قبلی منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشتماه مبنی بر برگزاری آزمون جایگزین برای دانشآموختگان خارج از کشور رشته پزشکی که مقرر بود ۷ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، این آزمون ۷ خردادماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
کد مطلب 6843060
نظر شما