مدیریت کریدورها در نبرد ۴۰ روزه؛ برنامه وزارت اقتصاد برای واردات چیست

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز امنیت ملی پیوندی ناگسستنی با جریان روان کالا و ثبات بازارهای داخلی دارد. در طول چهل روز نبرد اقتصادی که فشارهای بینالمللی و محدودیتهای عملیاتی در بنادر جنوبی به اوج خود رسید ساختار سنتی تجارت ایران با یک چالش موجودیتی مواجه شد. بنادر جنوبی که همواره شریان اصلی ورود کالاهای اساسی بودند تحت تاثیر شرایط جنگی با کندی تخلیه و بارگیری روبرو شدند. در این میان وزارت اقتصاد به عنوان ستاد فرماندهی جبهه اقتصادی با درک دقیق از حساسیت زمان وارد میدان شد تا از توقف چرخهای تامین کالا جلوگیری کند. تغییر آرایش مرزی تنها یک تصمیم اداری نبود بلکه یک چرخش راهبردی در ژئوپلیتیک تجاری ایران محسوب میشد. انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی نشاندهنده یک دیپلماسی لجستیک فعال است که هدف آن خنثیسازی تهدیدات در گلوگاههای آبی بود.
مدنیزاده با اشاره به لزوم انعطافپذیری در مبادی ورودی دستور تشکیل کارگروههای ملی و استانی را صادر کرد تا موانع بوروکراتیک در کوتاهترین زمان ممکن از میان برداشته شوند. این اقدام باعث شد تا تمرکز صددرصدی بر جنوب از بین برود و ظرفیتهای مغفول مانده در شمال کشور و مرزهای زمینی با همسایگان به کار گرفته شود. این تغییر نقشه تجاری نه تنها راه تنفسی جدیدی برای اقتصاد باز کرد بلکه پیامی روشن به بازارهای جهانی فرستاد که ایران توانایی بازتعریف مسیرهای خود را در سختترین شرایط دارد.
پایان انحصار بنادر جنوبی یک ضرورت تاریخی بود که در دل بحران به واقعیت پیوست. با فعالسازی مرزهای زمینی و استفاده از توانمندیهای ریلی و جادهای فشار از روی بنادر اصلی برداشته شد و زنجیره تامین کالاهای اساسی به ثبات رسید. این رویکرد تحلیلی نشان میدهد که مدیریت بحران در سطح کلان نیازمند شجاعت در تغییر ساختارهای قدیمی است. وزارت اقتصاد با تکیه بر دادههای به روز و پایش لحظهای مرزها توانست توازن را به تراز تجاری کشور بازگرداند.
انقلاب در گمرکات و کاهش زمان ترخیص کالا از هفده به نه روز
یکی از درخشانترین نقاط عملکردی در مدیریت این بحران چهل روزه اصلاح فرایندهای پیچیده گمرکی بود که همواره به عنوان یک مانع بزرگ در برابر تجارت روان شناخته میشد. در شرایطی که ثانیهها برای تامین امنیت غذایی مردم حیاتی بودند فرایند سنتی ۱۷ روزه ترخیص کالا میتوانست به یک فاجعه منجر شود. وزارت اقتصاد با رویکردی جسورانه و با حذف تشریفات زاید گمرکی توانست این زمان را به ۹ روز کاهش دهد.
این موفقیت در اوج نبرد اقتصادی به معنای دو برابر شدن سرعت گردش کالا در کشور است. حذف گلوگاههای اداری و دیجیتالی کردن کامل استعلامات در مرزهای شمالی و زمینی باعث شد تا کالاهای اساسی بدون معطلی از کشتی و کامیون به سفرههای مردم برسد. این کاهش ۵۰ درصدی زمان ترخیص نشاندهنده یک تحول ساختاری در بدنه گمرک و سازمانهای همکار است. تسهیلگری در واردات مواد اولیه کارخانهها و کالاهای ضروری باعث شد تا شوکهای قیمتی ناشی از کمبود کالا در بازار مهار شود. کارشناسان بر این باورند که این تجربه موفق میتواند الگویی برای دوران پس از بحران نیز باشد. تمرکز بر امنیت غذایی به عنوان خط قرمز دولت ایجاب میکرد که هیچ کالایی در انبارهای گمرک رسوب نکند. وزارت اقتصاد با برقراری شیفتهای شبانهروزی و ایجاد مسیرهای سبز برای تامینکنندگان معتبر عملاً بروکراسی را دور زد. این اقدام نه تنها هزینه تمام شده کالا را کاهش داد بلکه باعث افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی شد که در شرایط جنگی با ریسکهای بالایی فعالیت میکردند. حمایت از جریان ورودی کالا در کنار نظارت دقیق بر توزیع نشان داد که هماهنگی بین بخشی میتواند بزرگترین موانع را از پیش پای توسعه بردارد. کاهش زمان ترخیص کالا یک پیروزی لجستیکی بود که اثرات مثبت آن در شاخصهای تورم انتظاری به سرعت نمایان شد.
دیپلماسی لجستیک و چتر حمایتی از صادرکنندگان در بازارهای هدف
در حالی که تمام نگاهها به سمت واردات کالاهای اساسی بود وزارت اقتصاد از جبهه صادرات نیز غافل نشد. در شرایطی که مسیرهای سنتی با تهدید مواجه بودند حفظ بازارهای صادراتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک وظیفه حیاتی به شمار میرفت.
شعار اصلی در این دوره این بود که هیچ بازار صادراتی نباید از دست برود. وزارت اقتصاد با ایجاد یک چتر حمایتی وسیع از صادرکنندگان خرد و کلان تلاش کرد تا هزینههای اضافی ناشی از تغییر مسیرهای ترانزیتی را پوشش دهد. دیپلماسی لجستیک به معنای رایزنی با کشورهای همسایه برای تسهیل تردد کامیونها و واگنهای ریلی در مرزهای زمینی بود. این حرکت باعث شد تا کالاهای ایرانی حتی در اوج نبرد اقتصادی به مقصدهای بینالمللی برسند. حمایت از تولید داخلی از طریق تسهیل صادرات باعث شد تا چرخ تولید در کارخانهها از حرکت نایستد. تمرکز بر بازارهای منطقهای و استفاده از ظرفیت کریدور شمال به جنوب به عنوان یک جایگزین راهبردی در دستور کار قرار گرفت.
وزارت اقتصاد با ارائه مشوقهای گمرکی و مالیاتی به صادرکنندگانی که مسیرهای جدید را انتخاب میکردند انگیزه لازم برای تغییر آرایش تجاری را ایجاد کرد. این هوشمندی در مدیریت باعث شد تا تراز تجاری غیرنفتی کشور دچار ریزش شدید نشود. واقعیت این است که در دوران بحران صادرکنندگان سربازان خط مقدم اقتصاد هستند و حمایت از آنها به معنای تقویت پایه پولی و ارزی کشور است. وزارت اقتصاد با درک این موضوع فرآیندهای بازگشت ارز صادراتی را نیز تسهیل کرد تا نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان تامین شود. این زنجیره از حمایتها نشان داد که دولت در کنار بخش خصوصی ایستاده است تا از داراییهای تجاری کشور محافظت کند.
تغییر نقشه تجارت ایران از یک مدل متمرکز بر جنوب به یک مدل توزیع شده و چندوجهی یکی از دستاوردهای ماندگار این دوره است. این استراتژی جدید نه تنها ریسکهای ژئوپلیتیک را توزیع کرد بلکه فرصتهای جدیدی برای توسعه استانهای مرزی در شمال و غرب کشور فراهم ساخت. در پایان این چهل روز ایران نشان داد که با مدیریت صحیح منابع و شجاعت در تغییر رویههای قدیمی میتواند از پیچیدهترین بحرانهای اقتصادی با موفقیت عبور کند و زیرساختهای خود را برای جهشی بزرگتر در آینده آماده سازد. پایداری زنجیره تامین و امنیت غذایی در کنار حفظ بازارهای جهانی بزرگترین گواه بر موفقیت این دیپلماسی نوین اقتصادی است. وزارت اقتصاد با تکیه بر توان داخلی و دانش لجستیک توانست تهدید بزرگ جنگ را به فرصتی برای اصلاح ساختارهای فرسوده تبدیل کند و فصلی نوین در تاریخ تجارت خارجی ایران رقم بزند.
این مسیر روشن که با تکیه بر مرزهای زمینی و بنادر شمالی تقویت شده است تضمینکننده ثبات اقتصادی در سالهای پیش رو خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که این تجربههای گرانبها در قالب قوانین دائمی تثبیت شوند تا اقتصاد ایران در برابر هرگونه تکانه خارجی مصون بماند. تلاشهای شبانهروزی در ستادهای استانی و ملی نشان داد که وقتی اراده برای تغییر وجود داشته باشد حتی سختترین موانع نیز نمیتوانند مانع حرکت قطار پیشرفت کشور شوند. تمرکز بر کارایی و حذف زوائد اداری درسی بود که از این چهل روز آموخته شد و باید به عنوان یک اصل خدشهناپذیر در تمامی ارکان مدیریتی نهادینه شود. حمایت از صادرکننده و تولیدکننده در کنار تامین معیشت مردم دو لبه قیچی بودند که بندهای وابستگی و انحصار را بریدند و راه را برای یک اقتصاد مقاوم و پویا هموار کردند. این گزارش تحلیلی نشان میدهد که موفقیت در جنگ اقتصادی بیش از هر چیز به هوشمندی در لجستیک و سرعت در تصمیمگیری وابسته است. مدیریت مدبرانه در وزارت اقتصاد ثابت کرد که میتوان با تغییر به موقع زمین بازی قواعد جدیدی را به حریف تحمیل کرد و پیروز میدان شد.
