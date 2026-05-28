به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه خطاب به شرکت کنندگان در مجمع بینالمللی امنیتی در مسکو گفت: تروریسم و خطر گسترش کنترلنشده سلاحهای هستهای تهدیدی جدی برای همه کشورهاست.
وی با بیان اینکه افزایش تنشها در برخی مناطق، تاثیر منفی بر کل جامعه جهانی دارد، افزود: روسیه بهطور فعال در تلاشهای مربوط به تضمین ثبات منطقهای و جهانی مشارکت میکند. ایدههای مطرحشده در مجمع بینالمللی امنیت به توسعه شراکت میان کشورها کمک خواهد کرد.
رئیس جمهوری روسیه گفت: مسکو خواهان تقویت حداکثری همکاری میان کشورها در چارچوب تلاشهای جامع برای تضمین ثبات منطقهای و جهانی است.
