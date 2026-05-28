۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

پوتین: تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای خطری جدی برای همه جهان است

رئیس‌جمهوری روسیه هشدار داد که تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خطری جدی برای همه کشورهای جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه خطاب به شرکت کنندگان در مجمع بین‌المللی امنیتی در مسکو گفت: تروریسم و خطر گسترش کنترل‌نشده سلاح‌های هسته‌ای تهدیدی جدی برای همه کشورهاست.

وی با بیان اینکه افزایش تنش‌ها در برخی مناطق، تاثیر منفی بر کل جامعه جهانی دارد، افزود: روسیه به‌طور فعال در تلاش‌های مربوط به تضمین ثبات منطقه‌ای و جهانی مشارکت می‌کند. ایده‌های مطرح‌شده در مجمع بین‌المللی امنیت به توسعه شراکت میان کشورها کمک خواهد کرد.

رئیس جمهوری روسیه گفت: مسکو خواهان تقویت حداکثری همکاری میان کشورها در چارچوب تلاش‌های جامع برای تضمین ثبات منطقه‌ای و جهانی است.

