به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و ایران با ویتنام (میزبان)، کره شمالی و فلسطین همگروه شد.
قرعه کشی مرحله مقدماتی در حالی انجام شد که هنوز تکلیف سرمربیگری این تیم در فاصله نزدیک به ۴ ماه تا شروع این رقابت ها مشخص نیست.
همچنین مهرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون نیز دیگر در این پست نیست تا تصمیم گیری بر عهده سرپرست جدید این کمیته و تأیید مهدی تاج رئیس فدراسیون بیفتد.
