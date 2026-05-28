  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

همگروهی ایران با کره شمالی، ویتنام و فلسطین در جام ملت‌های زیر ۲۰ سال

همگروهی ایران با کره شمالی، ویتنام و فلسطین در جام ملت‌های زیر ۲۰ سال

مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و ایران با ویتنام، کره شمالی و فلسطین هم‌گروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و ایران با ویتنام (میزبان)، کره شمالی و فلسطین هم‌گروه شد.

قرعه کشی مرحله مقدماتی در حالی انجام شد که هنوز تکلیف سرمربیگری این تیم در فاصله نزدیک به ۴ ماه تا شروع این رقابت ها مشخص نیست.

همچنین مهرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون نیز دیگر در این پست نیست تا تصمیم گیری بر عهده سرپرست جدید این کمیته و تأیید مهدی تاج رئیس فدراسیون بیفتد.

کد مطلب 6843131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها