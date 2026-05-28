به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند زنانی که در خانه‌هایی با سطح بالای رادون زندگی می‌کنند، احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند.

تیم تحقیق به رهبری «گری شوارتز»، رئیس سلامت جمعیت در دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی دانشگاه داکوتای شمالی، نتیجه گرفتند: «خطرات سرطان تخمدان، به ویژه سرطان تخمدان سروز، در منطقه‌ی رادون بالا به طور قابل توجهی بیشتر بود.»

این مطالعه نشان داد که اگر زنی سابقه خانوادگی سرطان سینه داشته باشد، این احتمال حتی بیشتر هم می‌شود.

این تیم نوشت: «از آنجا که سرطان تخمدان سروز بسیار کشنده است و از آنجا که سطح رادون در خانه‌ها قابل کاهش است، یافته‌های ما می‌تواند پیامدهای بزرگی برای پیشگیری از سرطان تخمدان داشته باشد.»

گاز رادون به طور طبیعی از سنگ‌ها، خاک و آب آزاد می‌شود. این گاز می‌تواند در داخل خانه‌ها تجمع یابد و هوای داخل خانه را آلوده کند.

به گفته محققان، رادون دومین عامل اصلی سرطان ریه محسوب می‌شود.

شوارتز گفت: «این گاز دهه‌هاست که به عنوان یکی از عوامل خطر سرطان ریه شناخته شده است، اما این اولین بار در یک مطالعه بسیار بزرگ است که کسی توانسته است نشان دهد که رادون می‌تواند منجر به سرطان تخمدان نیز شود.»

محققان با توجه به اینکه قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه کننده، خطر ابتلا به سرطان تخمدان را در میان بازماندگان بمب اتمی جنگ جهانی دوم افزایش داده است، گمان می‌کردند که رادون ممکن است در سرطان تخمدان نقش داشته باشد.

محققان نوشتند: «بزرگ ترین منبع تشعشعات یونیزه کننده برای اکثر افراد، رادون است، گازی طبیعی که از تجزیه اورانیوم و سایر عناصر رادیواکتیو موجود در خاک تولید می‌شود.»

برای مطالعه جدید، محققان نزدیک به ۱۲۸۰۰۰ زن شرکت کننده در یک پروژه تحقیقاتی سلامت در مقیاس بزرگ را ردیابی کردند.

این تیم از آدرس منزل شرکت‌کنندگان برای تخمین میزان قرار گرفتن آنها در معرض رادون بر اساس داده‌های سازمان ملی زمین‌شناسی استفاده کرد.

نتایج نشان داد زنانی که در معرض سطوح بالای رادون قرار داشتند، در مقایسه با زنانی که در معرض سطوح پایین بودند، ۳۱ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان داشتند.

محققان دریافتند زنانی که در منطقه رادون بالا قرار داشتند، در مقایسه با زنانی که در منطقه کم رادون بودند، ۳۱ درصد بیشتر احتمال داشت که بر اثر سرطان تخمدان فوت کنند.

محققان همچنین در مورد خطر سرطان تخمدان، تعامل بین رادون و سابقه سرطان سینه را مشاهده کردند.

این مطالعه می‌گوید زنانی که در معرض رادون بالا قرار دارند و سابقه خانوادگی سرطان سینه دارند، ۶۳٪ بیشتر احتمال دارد که به سرطان تخمدان مبتلا شوند.

این نتایج نشان می‌دهد که رادون ممکن است با جهش‌های سرطان‌زای ژن‌هایی مانند BRCA تداخل داشته باشد.