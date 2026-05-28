به گزارش خبرنگار مهر، امین فرهادی نژاد ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از کشتارگاههای مرغ در خرمآباد، اظهار داشت: این بازدید و بازرسی شبانه باهدف رصد دقیق چرخه کشتار تا توزیع، اطمینان از فعالیت منظم کشتارگاهها و استمرار عرضه بیوقفه مرغ در بازار انجام شد تا ضمن حفظ تعادل عرضه و تقاضا، از نوسانات احتمالی جلوگیری شده و ثبات قیمت بازار و آرامش در فرایند تأمین این کالای اساسی تقویت شود.
وی گفت: در جریان این پایش میدانی، بخشهای مختلف کشتارگاهها از جمله روند کشتار، آمادهسازی، بستهبندی، بارگیری و ارسال محصول به مراکز عرضه موردبررسی قرار گرفت و ظرفیت فعالیت، میزان آمادگی واحدها و نحوه مدیریت خروج محصول به بازار ارزیابی شد. همچنین بر ضرورت هماهنگی مؤثر میان حلقههای زنجیره تولید، کشتار و توزیع برای مدیریت بهتر بازار تأکید شد.
معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد، بیان داشت: بازرسیهای شبانه از کشتارگاههای مرغ باهدف رصد میدانی و دقیق روند تأمین و توزیع انجام میشود تا هیچگونه وقفهای در عرضه مرغ به بازار ایجاد نشود و نیاز شهروندان بهموقع تأمین شود.
فرهادی نژاد، افزود: کنترل قیمت، تنظیم بازار و صیانت از امنیت غذایی از اولویتهای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و در همین راستا، نظارت مستمر بر عملکرد کشتارگاهها و روند بازار رسانی محصول با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد: تداوم این بازدیدها و همافزایی میان بخشهای مرتبط، نقش مهمی در ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات احتمالی خواهد داشت و تلاش میکنیم روند تأمین و عرضه مرغ در سطح شهرستان بدون اختلال ادامه یابد.
نظر شما